Resulta curioso, y divertido, lo sucedido en los últimos días en España, podemos decir que «de aurora boreal», si entendemos esta expresión como sinónimo de algo increíble, tremendo, a lo que no doy crédito. Según National Geographic «tanto la aurora boreal como la austral se deben a la interacción de los gases de la atmósfera terrestre con el viento solar: una corriente de partículas cargadas eléctricamente, llamadas iones, que salen disparadas del sol en todas direcciones. Cuando el viento solar llega a la Tierra choca contra el campo magnético del planeta, produciendo corrientes de partículas cargadas que fluyen hacia los polos. Algunos de los iones quedan atrapados en una capa de la atmósfera llamada ionosfera, donde chocan con átomos de gas (principalmente oxígeno y nitrógeno) y los ‘excitan’ con energía extra. Esta energía se libera en forma de partículas de luz o fotones.».

La posibilidad de ver este espectáculo queda restringida de forma habitual casi solo a las proximidades de los círculos polares y es de hecho un atractivo turístico importante para estas zonas. No hay nada que te garantice que las vas a ver porque estos fenómenos y su visibilidad son caprichosos y dependen de muchos factores. Curiosamente, muy de vez en cuando, una actividad del viento solar ‘desaforada’, como la que se advirtió desde el pasado jueves, puede permitir verlas desde latitudes muy lejanas a los polos. Es cierto que se dijo que se podrían ver auroras boreales desde muchos más sitios que los habituales, pero nadie advirtió que tan alejados de los polos.

Primero me llegaron fotos de Escocia, luego del norte de España, pero pronto abundaron las de lugares del sudeste y, por último, se dijo que también en las Canarias se habían avistado. De repente, todo el mundo se convirtió en experto en este tema, yo no lo soy, e intentó predecir que los días que siguieron a esa madrugada del jueves al viernes se iban a volver a ver tantas o mas auroras. Pero, no, como las estábamos esperando dejamos de verlas. Por supuesto, no faltó la explicación conspiranoica del HAARP al fenómeno. Como comentamos en broma en muchos grupos, aunque la cosa está seria, ha sido más fácil ver una aurora boreal en el sudeste que una gota de lluvia.