Fiscalía y acusación popular piden 3 años de cárcel al inspector jefe de policía que acusó a los inmigrantes de delincuentes

Las organizaciones sociales que están ejerciendo la acusación popular en el proceso penal contra el ex inspector jefe de la comisaría centro de València, Ricardo, Ferris pidieron 3 años de prisión cometer "un delito de odio de incitación a la violencia contra las personas migrantes". Fiscalía solicitó la misma pena en un escrito presentado hace unas semanas.

"La práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. En las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios". Estas fueron algunas de las afirmaciones realizadas por Ferris en un acto de Vox, en la cual equiparaba directamente inmigración y delincuencia, pese a que los datos de criminalidad del Ministerio de Interior dicen lo contrario. "Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia” o “desde hace cinco años nosotros ya no trabajamos con delincuentes nacionales”. Fiscalía remarca en su escrito que los datos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto de 2021 como de 2022 (cuando dijo esto) desmienten a Ferris.

El acto fue organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI y transmitido por distintas redes sociales. Tras su intervención fue destituido por el Ministerio del Interior y el ex comisario solicitó su pase a la segunda actividad, lo que le reconoce por ley algunas retribuciones económicas mientras "continúa difundiendo el mismo mensaje racista en las redes y en las entrevistas que le realizan algunos portales", critica la acusación particular.

En noviembre de 2022 una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos interpusieron una denuncia por delito de odio contra el ex inspector jefe, la Fiscalía inició una investigación, pidió que se le procesara y finalmente solicitó 3 años de cárcel por haber propagado “el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia el colectivo migrante. Paralelamente, las organizaciones denunciantes se plantearon ejercer la acusación popular, pero los condicionantes que impone esta figura provocaron que solo dos entidades -València Acull y CIM Burkina- pudieran personarse.

En el escrito de conclusiones de ambas entidades se describe la intervención de Ferris en el acto de Vox y DS, destacando que el acusado hizo su discurso con “la credibilidad y autoridad que le otorgaba el cargo que ostentaba” y con conocimiento de que estaba siendo grabado y de la “falsedad” de los datos que aportaba. Para las acusaciones, su objetivo no sólo fue difamar a las personas migrantes, provocando su estigmatización, criminalización y deshumanización, sino también exhortar “a ejercer violencia directa contra los extranjeros”. Así, reproducen varios párrafos de su mensaje donde textualmente el entonces comisario dijo: “Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia”, “Todos los que vienen en patera son ex presidiarios”, “Siempre son los mismos: o son argelinos o marroquíes o sudamericanos”, “Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera y esto lo digo y lo afirmo porque es así. Y la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual”.

Y posteriormente se dirigió a quienes le escuchaban en estos términos: “Los españoles somos un pueblo pacífico, lo hemos sido, pero desgraciadamente pues vamos a tener que dejar de serlo”, “Vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto”, La seguridad ciudadana es cosa de todos, así que ir preparando…” Las consecuencias de estos mensajes fueron decenas de discursos de odio en las redes, donde se proponían acciones concretas de violencia contra cualquier migrante: “Limpieza étnica, no hay más”, “Pues al mar con ellos”, “Va a llegar un momento en que me cuelgue el bate a la derecha y la otra perla a la izquierda, a lo Rambo”, “Si la policía no tiene autoridad, si la ley no nos protege, tendremos que hacerlo nosotros mismos”.

Además, las acusaciones populares aportan entrevistas recientes con Ferris en las que éste se presenta como “inspector jefe con amplia experiencia en materia de seguridad ciudadana”, reitera las manifestaciones que hizo el 14/10/22 e incluso, en alguna, directamente se proyecta el vídeo del acto. El ex comisario continúa vinculando a todas las personas migrantes con la delincuencia, afirma que hace unos años “coincidiendo con las invasiones” de extranjeros “se incrementó la delincuencia” y asegura que está yendo y continuará yendo a todos los foros a difundir el mismo mensaje.Por todo ello, coincidiendo con la petición de la Fiscalía, las acusaciones solicitan 3 años de cárcel, multa de 12 meses con cuota diaria de 20€ e inhabilitación