El personal sanitario amenaza con "huelgas" si no avanza las negociación sobre las 35 horas

El personal sanitario ha cerrado este martes cuatro semanas de movilizaciones contra los recortes de sanidad y un empeoramiento de sus condiciones laborales con una concentración frente al Palau de la Generalitat convocada por UGT, CCOO e Intersindical. Entre sus principales reivindicaciones, está la derogación del decreto de la asistencia sanitaria integral que aumenta la movilidad de los sanitarios y la implantación de la jornada de 35 horas, cuya negociación está paralizada desde mediados del mes de marzo.

Tras un mes de movilizaciones, la postura de la conselleria de Sanidad se ha mantenido ajena a las reclamaciones de los sindicatos y, por eso, los representantes sociales amenazan con convocar huelgas en la sanidad valenciana, "que afectarían a la ciudadanía", si el conseller Marciano Gómez no se abre a una "negociación real, que cumpla con las expectativas y que frene los recortes sanitarios", que estiman en cerca de 45 millones de euros. Hoy mismo, están convocados a una mesa técnica; no incluye la negociación de la jornada de 35 horas, sino que tratará acercar del decreto de alerta, cuyo borrador tampoco ha gustado a los sindicatos "por un nuevo recorte en las retribuciones del personal", ha señalado Eva Planas de UGT.

Los sindicatos médicos se concentran frente al Palau de la Generalitat por los recortes en Sanidad. / Miguel Angel Montesinos

La última huelga convocada en la sanidad valenciana fue en enero del año 2023 a iniciativa del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM), aunque finalmente no se llegó a realizar. Estuvo motivada porque el acuerdo de la jornada de 35 horas no incluía que ésta fuera de lunes a viernes, un compromiso del Botànic a la larga, pero no especificado en el texto pactado. A día de hoy, no es que no se especifique una jornada entre semana, sino que el acuerdo se revocó y no se ha alcanzado uno nuevo.

Nuevas movilizaciones y acciones

"La concentración de hoy es un punto y seguido, al que seguirán nuevas acciones en las que queremos involucrar a la ciudadanía", ha asegurado Eva López de Intersindical. De hecho, entre las iniciativas previstas, está la recogida de firmas ciudadanas en los centros sanitarios y la difusión de las medidas de recortes de Sanidad que, según López, "están encaminadas a la privatización". La semana pasada, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP) calificaba de "grado medio de privatización" la situación de la sanidad valenciana con un claro avance desde el año 2014.

Rosa Atienzar de CCOO ha pedido a Gómez que "retome las conversaciones y respete la negociación colectiva y los derechos laborales del personal sanitario". Además, ha aprovechado para desmentir al conseller: "Nunca negoció ni llevó a la mesa técnica el decreto de las macroáreas", un decreto que critica por el aumento de la movilidad del personal. Explica que el colectivo más afectado "serán los médicos porque las vacantes de facultativos en algunos hospitales son mayores que en otras categorías profesionales".

Demandan "reforzar" el sistema sanitario

La crítica de estos tres colectivos al conseller de Sanidad han sido reiteradas, especialmente por la "degradación del sistema sanitario". Según Atienzar, "todas las medidas tomadas por la conselleria desde la llegada del nuevo Consell suponen recortes en las condiciones de trabajo y un empeoramiento de la calidad asistencial". Ante esta situación, piden a Gómez que tome el camino contrario, es decir, "que refuerce el sistema".

Entre algunas de ellas, Planas destaca el decreto de los módulos de productividad, en vigor desde el mes de enero, mediante el cual se cambió la retribución de las horas extra del personal y se limitó a cuatro horas cada uno de los módulos. Según la representante de UGT, en la práctica ha conllevado un "aumento de las listas de espera y la derivación al sector privado".

Suscríbete para seguir leyendo