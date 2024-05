PP, PSPV y Compromís rechazan la OPA del BBVA al Sabadell entre reproches cruzados

No ha importado que PP, PSPV y Compromís hayan coincidido este martes en las Corts en su rechazo a la OPA del BBVA al Banco Sabadell para evitarse el cruce de reproches. Populares, socialistas y valencianistas han criticado la operación de absorción del banco con sede social en Alicante porque supondría, entre otras cuestiones, el despido de trabajadores de ambas empresas, una posición que no es de unanimidad en el parlamento autonómico porque Vox ha evitado una posición clara al respecto dudando de si era o no intervencionismo su freno.

Las críticas las ha abierto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces quien ha expresado su temor a que esta fusión suponga la desaparición de puestos de trabajo, reducción de oficinas, menos servicios para la ciudadanía, menos competencia y la pérdida de la sede del Sabadell en Alicante. De hecho, y a raíz de estos miedos, Baldoví ha anunciado que su grupo pedirá en las Corts que la Conselleria de Hacienda elabore un informe para saber la afección de esta operación en la economía valenciana así como el impulso de un "sistema financiero propio".

En ese sitema financiero propio, pero por habérselo "cargado", se han centrado las críticas del portavoz de los socialistas, José Muñoz, hacia el PP. "Es sonrojante que Mazón hable de defender a las entidades financieras después de que su padrino político (refiriéndose a Eduardo Zaplana) arruinara el sistema financiero valenciano y las cajas de ahorro", ha indicado el síndic del PSPV quien ha señalado que el actual Ejecutivo autonómico está "haciendo las mismas políticas" que llevaron a esta quiebra, "la política del pelotazo", y ha asegurado que tanto los socialistas como el Gobierno de España han sido "claros" en su postura contraria a la fusión mientras Feijóo "muestra una ambigüedad insoportable".

También en contra se ha mostrado el portavoz del PPCV, Miguel Barrachina: "Estamos en contra de una operación hostil, porque así se ha calificado, contra una entidad que tiene su sede en la Comunitat Valenciana". Barrachina ha remarcado que tanto desde su grupo como desde el Consell, a raíz de las palabras de su presidente, Carlos Mazón, quieren la "pemanencia" de Sabadell en Alicante y que se puedan mantener los puestos de trabajo que actualmente ofrece en la Comunitat Valenciana.

Dudas en Vox

Quien ha evidenciado más dudas ha sido Vox. Su síndic, José María Llanos, ha asegurado que mantienen una "posición de prudencia" ante esta operación porque, ha señalado, "debemos estar en alerta ante las concentraciones de poder". Los equilibrios de Llanos han estado entre ese riesgo de "concentración de poder", del que se ha mostrado contrario "siempre", sea "en el poder político, mediático o en el ámbito de las entidades bancarias" y la defensa de la libertad de iniciativa privada, el mercado y la ley de la oferta y la demanda que rigen el ideario de los voxistas.

En ese fino alambre, donde más firme se ha mostrado es en su crítica a que la izquierda, y ha citado especialmente al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, hayan "salido en tromba" contra esta operación, algo que, ha asegurado, le "escama", pero que inmediatamente después ha rebajado el tono al ser cuestionado por si eso suponía ir en contra de la posición de Mazón que también salió inmediatamente a rechazar esta fusión. "Somos representantes de Vox, no del Consell", ha señalado al respecto.

No obstante, al final no ha acabado de aclarar la posición respecto a la concreción de esta operación. "No soy experto en cuestiones financieras", se ha excusado en primer momento para agregar que "hay que dejar hacer a la iniciativa privada, pero hay que aplicar la ley", que Vox están "en la oferta y la demanda", pero que si perjudica a los clientes "no la vamos a apoyar" o que "cualquier unión de entidades queda en el ámbito de sus voluntades" aunque "quizás las concentraciones de poder pueden provocar perjuicios a la ciudadanía". Es decir, nada claro.

