El Derecho civil valenciano amenaza con bloquear la reciente reforma de la Constitución

El Derecho Civil Valenciano, su reivindicación y sus impulsores, han decidido cambiar el paso. Ha cambiado la manera en la que hasta ahora se ha relacionado con el Estado y sus representantes: ha pasado de pedir atención con educación, pedagogía y la fuerza de sus argumentos, a la amenaza con crear un problema institucional a las Cortes Generales. Básicamente, porque no les han dejado otro camino. Ese, en esencia, es el punto en el que se encuentra la batalla cívica por la recuperación del Dret Civil Valencià que impulsa Juristes Valencianes, capitaneada por el abogado José Ramón Chirivella.

En un rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, junto al senador de Compromís, Enric Morera, han explicado el minuto y resultado de la reivindicación. Morera ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de sus derechos como senador. El hecho que se cuestiona es que la Mesa del Senado no admitiera a trámite la enmienda que presentó Compromís para que, al mismo tiempo que se reformaba la Constitución para actualizar el artículo 49, el que afecta a los discapacitados, se tramitara también la reforma constitucional para que la Comunitat Valenciana recupere la competencia para legislar en materia de derecho civil.

La cuestión no es que esa enmienda valenciana se rechazara en el pleno, sino que ni siquiera pasó el trámite de la Mesa para ser votada. En el caso de que el Constitucional fallara a favor de la reivindicación valenciana, se retrotraería las actuaciones al momento en que la Mesa ha de aceptar la enmienda, lo que anularía la reforma constitucional que fue aprobada definitivamente el pasado 25 de enero en el Senado.

Emplazan a Mazón y Morant

“La aceptación de ese recurso de amparo dejaría por cerrar la reforma de la Constitución”; “Si se acepta a tramitación lo que procede es que se avance urgentemente en reforma valenciana, porque podemos provocar un enorme problema: la tramitación de la reforma del artículo 49”, ha explicado Chirivella, que ha vuelto a emplazar a los políticos valencianos para que eviten ese problema: “Es una nueva oportunidad de PP y PSOE, una llamada de atención para hacer caso a los valencianos; emplazamos a Carlos Mazón y a Diana Morant a cumplir la palabra dado a los valencianos en las Corts y advertir a los dirigentes estatales de que este tema está abierto”, ha insistido.

PI STUDIO

Materia vinculada al derecho civil

Para reforzar los argumentos que se esgrimen en el recurso de Compromís, los catedráticos de la UV Francisco Blasco y José Bonet dieron su punto de vista. Por un lado, la Mesa del Senado alegó la falta de conexión entre la materia de la reforma, el artículo 49 de los discapacitados, y la enmienda que se presentaba. Blasco, catedrático de Derecho Civil, sostiene que las políticas de discapacidad son “derecho civil claro”, porque en el centro está “la persona”.

Hubo precedentes en la anterior reforma

Otro de los argumentos del recurso de amparo es que se ocultó la existencia de precedentes, ya que en la anterior reforma constitucional, la de 2011, sí se admitieron dos enmiendas, posteriormente rechazadas por el pleno. “Es una nueva deslealtad. Se ha escondido el hecho del precedente. Y la mesa ha actuado en contra de sus propios actos de forma sibilina”, lamenta el especialista en Derecho Civil José Bonet. “No puedes esconder los precedentes para no justificar el motivo del cambio. Eso implica arbitrariedad, y está prohibida por la Constitución. El requisito imprescindible es que se justifique, que se motive por qué se aceptaron en 2011 y no ahora. Se nos ha escondido para no justificarlo”, añade. En cuanto a los plazos para despejar el momento actual, no se atreven a valorar, ya que el Tribunal Constitucional no tiene límite para decidir si acepta o no estudiar este recurso de amparo, aunque Morera estima que en un año estará resuelta esta acción.