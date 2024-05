El dilema de PP y Vox: atrasar su ley de Concordia o debatirla en campaña

Resulta casi imposible que las cinco proposiciones de ley que PP y Vox presentaron a final de marzo en las Corts —y cuya tramitación continúa en el parlamento valenciano—, y especialmente la llamada ley de Concordia, no formen parte de la campaña de las elecciones europeas. Sin embargo, los plazos parlamentarios pueden provocar que su debate esté todavía más fresco, de actualidad, con los argumentos reverberando en la tribuna de la cámara autonómica o alguna posible escenografía reflejándose en la retina del electorado.

PP y Vox deberán decidir si el debate a las enmiendas a la totalidad se celebra en plena campaña electoral para el Parlamento europeo o si se atrasa, como mínimo, un par de semanas más. El próximo lunes se termina el plazo para presentar enmiendas tanto parciales como a la totalidad. PSPV y Compromís ya han anunciado que presentarán de las segundas lo que obliga a que la norma pase, como mínimo, dos veces más por el pleno y una de ellas podría ser en campaña.

El día después a acabar este plazo se celebrará la junta de síndics que ha de ordenar el pleno de la semana siguiente, la última de mayo —29 y 30—, ya con la campaña en marcha. Con las propuestas de cambio ya encima de la mesa, PP y Vox pueden activar la entrada de las cinco normas ya que tienen prioridad al ser un trámite legislativo, algo que ya hicieron en su momento para la toma en consideración, con un pleno casi monográfico de estas.

Ahora, sin embargo, la coincidencia del pleno en campaña podría suponer un freno. O no, teniendo en cuenta que uno de los argumentos que socialistas y valencianistas esgrimirán para movilizar a los suyos será una ley que, consideran, «blanquea el franquismo» y que tiene resonancia en el debate estatal.

Objetivo: 15 de julio

Tanto PP como Vox aseguraron ayer que no tienen nada decidido y que no han mirado plazos. Su único objetivo temporal es que salga adelante antes de terminar el periodo de sesiones, el 15 de julio, algo que se da casi por seguro. En caso de que la norma no fuera al pleno de final de mayo, PP y Vox tendrían que esperar, como mínimo, dos semanas, ya después de campaña, para tumbar las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís.

Una vez se celebre este debate a la totalidad, todavía quedará el paso por comisión de las enmiendas y otro pleno para aprobar definitivamente la norma. Entre medias, se deberán negociar las enmiendas parciales. Tanto PP como Vox confirmaron este martes que presentarán modificaciones a algunas de las cinco leyes (elaboradas por ellos mismos) tras el proceso de participación ciudadana, aunque no aclararon ni a cuáles ni en qué sentido.

