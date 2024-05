Mazón, sobre la polémica del procés: "Es evidente que ha sufrido un retroceso, pero algunos harán lo posible por revivirlo"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado este miércoles, sobre si el proceso independentista en Cataluña ha muerto tras las elecciones autonómicas del domingo, que es "bastante evidente que ha sufrido un franco retroceso, pero también es evidente que algunos van a hacer todo lo posible para revivirlo de cualquier manera".

Mazón, en rueda de prensa celebrada en Requena tras un encuentro con García-Page, se ha referido así preguntado por si piensa que los catalanes han "finiquitado el proceso en las urnas", como señaló el candidato 'popular' en Cataluña, Alejandro Fernández, en la misma noche electoral, o cree, como afirmó este mismo martes el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que 'el procés' "no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para seguir en La Moncloa".

Indultos y Amnistía

Al respecto, ha apuntado que "cuando alguno tiene botones que no debería tener en nombre de todos los españoles, pues es un peligro encima de la mesa". Asimismo, respecto a si piensa si ha influido la política de perdón con los indultos y la Ley de la Amnistía en los resultados de los comicios catalanes, ha replicado: "Una de las cosas que ha influido es que el PP ha pasado de 3 a 15 diputados". "Eso es un avance del constitucionalismo y espero que también se reconozca que algo habrá tenido que ver el Partido Popular con respecto a esto", ha confiado.

En esta línea, ha mostrado su confianza que "todos los que apostamos por el constitucionalismo ratifiquen las palabras de apuesta por el constitucionalismo y por la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios españoles también". En cualquier caso, ha apuntado: "No sé cómo calificar un proceso en el que al final el que ha salido, parece, más beneficiado que nadie ha sido Puigdemont --candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament--, creo que es interpretable".

El 'procés valenciano'

Mazón sí que ha recalcado que 'el procés' "se intentó en la Comunitat Valenciana y, afortunadamente, ha pasado a mejor vida, y esto importante, porque aquí ya no hay oficinas de derechos lingüísticos, aquí no hay falta de libertad de los padres y aquí no hay dinero público para los Països Catalans". "Y este procés aquí, efectivamente, ha desaparecido", ha recalcado.

