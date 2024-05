El PP se apoya en Compromís para pedir a Sánchez un fondo de nivelación en las Corts

Los debates sobre la financiación autonómica son como el diablo, que tienen varios nombres. Este miércoles, en las Corts, ha tocado una de sus derivadas, la petición de un fondo de nivelación de unos 1.700 millones por parte del Gobierno de España, una proposición presentada por el PP, que ha logrado el apoyo necesario de Compromís para que salga adelante con el rechazo de sus socios de Vox y el del PSPV que ha calificado la moción de "trampa" porque su único objetivo es "poner el dedo en el ojo" a Pedro Sánchez.

El fondo de nivelación, esto es, una aportación extraordinaria por parte del Ejecutivo central vía Presupuestos Generales del Estado, es el nuevo giro a un debate que lleva dando vueltas en las últimas legislaturas (más de 10 años caducado el actual sistema). Es una reivindicación tomada de la comisión bilateral Consell-Corts y de los expertos que pone el foco directamente en el Gobierno de España y ello lo ha aprovechado el PP para pedir su aprobación y poner en un brete a los representantes de PSPV y Compromís.

"Es una necesidad imperiosa", ha señalado Mari Carmen Contelles, diputada de los 'populares', encargada de defender la proposición. Esta ha recibido el visto bueno de solo un grupo parlamentario, pero no de sus socios en el Consell, sino de uno de los partidos de la oposición, el que en teoría más alejado está ideológicamente, Compromís. Los votos de los valencianistas son los que permitirán sacar adelante la PNL de los populares ya que Vox y PSPV votarán en contra.

En este sentido, el síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha defendido que no desaprovecharán ninguna oportunidad para reivindicar la financiación y ha dado la bienvenida al PP a la defensa del fondo de nivelación que ya pidió en 2022 en una enmienda en el Congreso. El voto a favor de los valencianistas no ha impedido las críticas de su portavoz ante el PP que ha calificado su actuación en la reforma de la financiación de "pobre, insuficiente y poco ambiciosa" y ha criticado que solo hablen de esta cuando no gobiernan en el Estado.

"Es politiqueo"

Compromís y PP han pactado a su vez una modificación del texto de los populares para incorporar la petición de la condonación de la deuda, algo que no aparecía en la proposición inicial. No es la primera vez que los valencianistas apoyan una moción de los 'populares' para reclamar algo al Ejecutivo central, que Compromís apoya en el Congreso pero del que no forma parte. Ya ocurrió con la petición del paso a nivel en Alfafar o sobre la reclamación de ayudas sobre la cerámica.

Sin embargo, para los socialistas, estas peticiones del PP son, en muchas ocasiones, "trampa" y "politiqueo". Así ha calificado Toni Gaspar, síndic adjunto del PSPV, la moción sobre el fondo de nivelación. "No se quiere hablar de financiación, sino poner el foco en meterle el dedo al Gobierno de España", ha señalado Gaspar quien ha criticado que sobre la financiación "existía un acuerdo en esta cámara que es mayoritario" y que "solo por intereses, lo han roto". "Estaremos en las reivindicaciones de los valencianos para exigir lo que nos deben a los valencianos.

Vox, por su parte, ha anunciado su voto en contra a la propuesta. Su diputada, Teresa Ramíra, ha defendido una "visión nacional de los derechos de los españoles" en relación al reparto de la financiación. Los voxistas no forman parte de la plataforma por la financiación en la que sí que está el resto de formaciones de la cámara y se han manifestado en todo momento contrarios a la condonación de la deuda autonómica, uno de los puntos añadidos en el texto. Su voto en contra podía haber hecho decaer la propuesta.

