Cita previa para la ITV, una misión imposible en València

Se ha convertido en la pesadilla de miles de conductores. Un procedimiento como pasar la ITV, que debería resultar sencillo es, hoy por hoy, casi imposible en las estaciones de la provincia de Valencia. El motivo, no hay huecos disponibles y si no se dispone de cita previa lograr pasar la inspección técnica de vehículos antes de verano es misión imposible. Y si no que se lo digan a las decenas de personas que, a diario, prueban fortuna en alguna de las estaciones de servicios de la capital, como la situada en Vara de Quart.

Al igual que sucede en el resto de estaciones de la red de la empresa pública que pasó a hacerse cargo de este servicio cuando la Generalitat acabó con la gestión privada, no quedan citas previas disponibles. Por ello, la única salida para quien tenga caducada la ITV es probar suerte y hacer cola en el exterior confiando en que en algún momento suja un hueco y el personal pueda atenderlos.

Vehículos pasando la ITV en València / M.A.Montesinos

Fuentes sindicales explican que el número de citas previas disponibles depende de la capacidad de las plantillas, por lo que resulta bastante difícil abrir nuevos huecos. Precisamente por eso, la Generalitat acaba de anunciar la incorporación inmediata de una plantilla de refuerzo en las ITV para inentar ampliar las citas disponibles y acabar con los problemas.

La web de cita previa no funciona

Por su no fuera suficiente, la página web desde la que se pueden consultar y gestionar las citas previas disponibles en la red de estaciones de ITV (sitval.com) no funciona.

Buscar alternativas en otras comunidades

Quienes se han quedado sin huecos disponibles para pasar la ITV en la Comunitat Valenciana están tomando medidas desesperadas con tal de evitar la denuncia en caso de seguir circulando sin la Inspección Técnica de Vehículos. Una de las alternativas más socorridas es recurrir a la red de estaciones de otras comuniades autónomas, especialmente quieren residen en comarcas limítrofes con Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón o hasta incluso Cataluña.