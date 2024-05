Compromís critica al conseller de Educación por tener una plaza de profesor titular universitario sin doctorado

El diputado de Compromís en las Corts, Gerard Fullana, ha acusado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de "okupar", con k, desde hace 20 años una plaza de profesor titular universitario en la Universidad de Alicante pese a que no tiene el doctorado, uno de los requisitos para acceder actualmente a este puesto, ya que accedió a él, según ha explicado el propio Rovira, en 2004 bajo la figura de profesor titular de la escuela universitaria, creada en los años 60, pero en extinción.

Con representantes de las Escuelas Oficiales de Idiomas y representantes de la comunidad educativa en el palco del hemiciclo, Compromís ha incidido en el debate en el titular de Educación tanto por los "recortes" en las EOI como en las aulas de Infantil y Primaria (algo que también ha señalado el PSPV durante el pleno), recortes que en el segundo caso Rovira ha negado y que en lo referente a las clases idiomáticas ha señalado que se ha hecho para no tener "aulas vacías".

El debate, sin embargo, ha dado un giro en la segunda intervención de Fullana. En esta, ha señalado el puesto de Rovira como profesor titular universitario en la Universidad de Alicante (donde tiene una plaza reservada, ahora en excedencia) sin tener el doctorado ni artículos de investigación publicados y que, pese a ello, tanto Rovira como el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hablen de "cultura del esfuerzo".

"No como Sánchez"

Rovira accedió a la Universidad de Alicante como funcionario de carrera al puesto en la figura de profesor de escuela universitaria, creada en los años 60 y que ahora se encuentra en extinción. Así, según ha señalado Fullana, en 2004 el gobierno de José María Aznar hizo una ley de Universidades para que las personas que estuvieran en esta situación dieran el salto a la condición de profesor titular universitario siempre se que sacaran el título de doctor, algo que, sin embargo, Rovira no ha hecho por lo que Fullana le ha llamado "okupa" de la plaza.

Lejos de huir de la cuestión (no era la pregunta registrada ni el tema para el que había sido citado y cosas más extrañas se han visto), Rovira ha entrado en el cuerpo a cuerpo y ha defendido que él es funcionario de carrera y que entró en una figura totalmente válida para la que no era necesaria la tesis. Así, ha replicado que no se saca el doctorado porque no ha querido "hacerlo como Pedro Sánchez", con un "doctorado fake", y que en los últimos años no ha tenido tiempo por dedicarse a la política, pero que quizás lo hace al jubilarse.

Suscríbete para seguir leyendo