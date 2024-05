Estudiantes de Acampada por Palestina levantan barricadas y se encierran en la facultad de Filosofía de la UV

Los estudiantes de la Acampada por Palestina se han encerrado en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València y no dejan pasar a la seguridad privada, trabajadores, docentes y estudiantes. Esta madrugada a las 5 menos cuarto de la mañana los jóvenes expulsaron al personal de seguridad y levantaron barricadas en las puertas con sillas y mesas de la facultad. En estos momentos, la seguridad ha cerrado el campus y hay varios agentes de Policía Nacional en la puerta.

Ante esta situación, el rectorado de la Universitat de València, de acuerdo con el decanato de la Facultad, ha suspendido las actividades en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en la mañana del día de hoy. En ese sentido, el pasado martes, los miembros de este grupo acampado también intentaron okupar el edificio del rectorado, que ha mantenido controles de acceso al edificio a lo largo del día de ayer, y de hoy mismo.

"Aumentar en nivel de presión"

Según han detallado en un comunicado, los miembros de la acampada propalestina de València explican que ante la sistemática posición de "ignorancia, silencio, incomunicación, inacción y limpieza de imagen que ha usado Mavi Mestre y su equipo de rectorado, nos hemos visto obligar a aumentar en nivel de presión". Por eso, según indican, "hemos decidido cerrar dentro del edificio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación" hasta que "el equipo de rectorado decida empezar a actuar inmediatamente".

"No necesitamos más institucionalización, ni negociaciones que se alargan meses, ni burocracia, no. Esta presión no es la primera, ni tampoco será la última. Somos más que una acampada, somos un estudiantado avergonzado de estudiar en una Universidad colaboradora de un Estado genocida y de apartheid, somos un estudiantado que continuará, ya no solo con la acampada, sino con acciones, presión, negociación, huelgas, manifestaciones, etc. hasta que estas colaboraciones no llegan a un fin", concluyen.

Estudiantes de la Acampada por Palestina se encierran en la facultad de Filosofía de la UV / JM López

Comunicado completo

L'acampada Palestina UV és una organització formada com a eina de pressió cap a la Universitat de València. Aquesta eina de pressió sorgeix com a reacció de la col·laboració activa que exerceix aquesta universitat amb empreses, institucions i entitats que participen directament amb l'Estat de genocidi i apartheid d'Israel. Després de no voler comunicar-se amb nosaltres l'equip de rectorat de la Universitat de València fins el vuité dia, després que rebutjaren la nostra convidació a assistir l'assamblea general per escoltar les nostres demandes, després d'un silenci sistemàtic i la voluntat de voler omitir el fet que s'estava ocupant un espai de la universitat, ens vam vorer obligats a acudir presencialment al rectorat. Com s'ha evidenciat en xarxes socials i en un comunicat que vam llençar, només acudir una part de l'assemblea de l'acampada al rectorat, la guàrdia de seguretat privada va decidir tancar totes les portes, impedint el nostre accés com estudiantat de la universitat a un espai públic en horari lectiu. Els cossos policials es van desplegar al pati del rectorat, on nosaltres de manera pacífica vam desplegar una pancarta, per a continuació identificar a 7 companyes nostres. Alhora que ocorria açò, en l'edifici de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, mentre es produïa una concentració com a protesta de l'Estat genocida i d'apartheid d'Israel, tres policies nacionals van entrar dins de l'edifici. El 15 de maig, a migdia, davant del tancament que havia realitzat l'equip de rectorat darrere d'un edifici públic i tan simbòlic com aquest, ens vam veure obligats a sòls acudir una xicoteta delegació de l'acampada. Aquest intent de parlar amb Mavi Mestre i el seu equip, quasi es veu negat novament per l'empresa de seguretat privada que no ens volia permetre l'accés. De la reunió, on únicament se'ns permetia a 4 membres de l'assemblea entrar al rectorat per parlar amb l'equip rectorat, amb 3 vicepresidents de la Universitat de València, on la mateixa rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre no hi estava, podem traure unes conclusions:

- S'abanderen sistemàticament dels petits triomfs simbòlics i retòrics que aconsegueixen, i que estan duent a terme una neteja d'imatge a través de l'acampada al·legant que estan reforçant la seguretat privada per la nostra seguretat, quan aquesta seguretat privada es dedica a ser un sistema de vigilància que ens fotografia i realitza vídeos nostres diàriament, inclòs dormint, enviant-ho a grups de WhatsApp que desconeixem amb que fins els van a fer servir

- Que s'excusen de la impossibilitat de tallar contractes, convenis o qualsevol mena de relació amb empreses que col·laboren activament amb l'Estat genocida i d'apartheid d'Israel o amb institucions universitàries israelianes, ja que no tenen un marc legislatiu beneficiós per tal de realitzar tals accions. Sols ens han oferit una recomanació que podrien fer per no fer treballs d'investigació que s'utilitzen amb fins "aparentment" armamentístics. Aquesta recomanació no té cap transcendència real ni pragmàtica.

- I quan, tot i això, ens hem oferit per fer una altra reunió per continuar fent pressió a l'equip de rectorat, ens comunicaven que fins a la setmana següent no seria possible, sent la reunió realitzada un dimecres a migdia.

Davant de la sistemàtica posició d'ignorància, silenci, incomunicació, inacció i neteja d'imatge que ha fet servir Mavi Mestre i el seu equip de rectorat, ens hem vist obligar a augmentar en nivell de pressió. És així com ens hem decidit tancar dins de l'edifici de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, impedit l'accés a seguretat privada, treballadors, docents i estudiants fins que l'equip de rectorat decidisca començar a actuar immediatament. No necessitem més institucionalització, ni negociacions que s'allarguen mesos, ni burocràcia, no. Necessitem canvis, canvis de veritat, fàctics, empírics i que deixen de posar en evidència com la Universitat de València col·labora activament en la perpetuació del genocidi més gran que s'està vivint actualment. Aquesta pressió no és la primera, ni tampoc serà l'última. Som més que una acampada, som un estudiantat avergonyit d'estudiar en una Universitat col·laboradora d'un Estat genocida i d'apartheid, som un estudiantat que continuarà, ja no sols amb l'acampada, sinó amb accions, pressió, negociació, vagues, manifestacions, etc. fins que aquestes col·laboracions no arriben a un fi. Som i estarem sempre, no sols com acampada, sinó com una societat que evidència la complicitat institucional, i que no es creua de braços, ni es conforma. Som una joventut inconformista i que mai, mai deixarà de lluitar.

