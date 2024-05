"Ni por orden de un juez la conselleria le paga a mi hijo lo que le debe"

Son mellizos y los dos tienen autismo. Ahora tienen 8 años, pero la pelea de Elena Navarro empezó cuando sus hijos apenas tenían 4 años. Era 2019 y la mujer solicitó para ellos el grado de la Dependencia tras conocer el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y contar un grado de discapacidad reconocido del 39%. Sin embargo, solo con verlos se percibe de forma evidente que uno de ellos (cuyo nombre empieza por A.) tiene un autismo severo, y el otro, no. "Era novata en las numerosas batallas que tendría que emprender y aunque me extrañó que le dieran exactamente el mismo grado a los dos no recurrí", explica la mujer.

Por ello, cuando solicitaron la dependencia y les reconocieron a ambos (de nuevo) el mismo grado (moderado, grado II), la mujer presentó un recurso para que le concedieran a su hijo A. un grado III de Dependencia, lo que implica unas prestaciones más elevadas para unas determinadas terapias y recursos necesarios para el niño. Ese ha sido el objetivo y esa ha sido la batalla judicial que finalizó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por sentencia firme en pasado mes de enero de 2024, cinco años después.

Sin embargo, en la actualidad "no he visto actualizada la cuantía que le corresponde y que dictaminó un juez, ni han pagado los atrasos, ni los intereses", explica la mujer. Y tuerce el gesto. "Esto es un desgaste injusto e injustificado. Recurren y alargan el proceso todo lo que pueden, sin tener en cuenta que, quien espera, es un niño con autismo, un menor vulnerable. Y menos mal que tenemos recursos y fuerza para continuar la batalla en el juzgado y llegar hasta el final. Pero una vez llegado al final, con pandemia incluida, con un proceso larguísimo y con mucho sufrimiento, ganamos y... no hay consecuencias. Todo sigue igual. Parece que la Conselleria de Servicios Sociales no acaba de comprender que tras los expedientes hay personas. En nuestro caso, un niño con autismo severo al que no le pedimos el grado III por capricho, sino por necesidad. Si no peleamos nosotros por nuestro hijo ¿quién lo va a hacer?", afirma la mujer, mientras sale de trabajar, lleva y recoge a sus hijos de las terapias y se preocupa por un futuro "en el que la Administración, lejos de ayudar solo pone piedras en el camino".

Elena Navarro relata las dificultades que se ha encontrado durante un proceso largo que concluye con una sentencia firme donde el juez indica que A. tiene un grado III de Dependencia y "se le reconoce su derecho a percibir las prestaciones de 387,64 euros al mes por la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y de 715,14 euros al mes por la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía, debiéndose abonar los atrasos desde el 31 de enero de 2019, seis meses después de la fecha de la solicitud inicial. Todo ello más los intereses legales y de demora correspondientes". Sin embargo, la familia asegura que "la conselleria ni nos ha ingresado los pagos actualizados, ni los atrasos ni los intereses ni nada. ¿Qué más podemos hacer?", se pregunta la mujer.

Victoria legal y nuevo precedente

Para la abogada de la familia, Sandra Casas (Acción para la Justicia Social), el caso de A. "supone una victoria legal y terapéutica para este niño porque mejora sus recursos de promoción de la autonomía. Ahora bien, es importante destacar que la ley de Dependencia recoge la universalidad en el acceso a las ayudas de todas las personas en situación de Dependencia y la realidad es que la conselleria, para el acceso a la prestación económica vinculada al servicio, obliga al solicitante a presentar las facturas antes de solicitar la ayuda y eso, en la práctica, significa adelantar el dinero y vulnerar la ley. También es cierto que,a fuerza de hacer mucha divulgación sobre este tema, muchos trabajadores y familias presentan la solicitud sin facturas, pero la Administración no resuelve hasta que no se aportan las facturas. Esta sentencia ratifica que corresponde el pago de la prestación, independientemente de aportar o no las facturas" .

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguran que "con fecha de 22 de febrero se le envía una notificación en la que se resuelve el reconocimiento del grado III de dependencia". Sin embargo, se desconoce cuándo van a efectuar los pagos con las cuantías actualizadas, así como los atrasos y los intereses.