Mompó afronta el relevo de la cúpula de personal de la diputación un año después y prepara más cambios

Cuando se acerca el primer aniversario del cambio en la Diputación de Valencia, el equipo de gobierno continúa abordando cambios internos de calado. Primero fue reestructurar la arquitectura competencial, con cambios de áreas y la creación de nuevos departamentos.

Posteriormente, llegó la primera gran modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en febrero pasado, para adaptar la estructura de personal y reforzar áreas. Ahora, tras familiarizarse con el funcimiento interno de la casa, el gobierno que preside el popular Vicent Mompó comienza a mover funcionarios en los puestos clave.

Esta semana se está produciendo un movimiento importante. No es el primero pero sí le seguirán más. El jefe de Personal, Juan Manuel Olmo, va a ser sustituido tras una trayectoria de siete años como jefe de servicio, tras su incorporación durante el anterior mandato del PSPV. Diversas fuentes apuntan como sustituto a Javier Bolinches, funcionario que procede de la administración autonómica y en los últimos años ha ocupado puestos relevantes en consellerias como la de Educación, pilotada por Vicent Marzà, así como en la Conselleria de Justicia.

Bolinches, de hecho, ya ha aterrizado en la diputación. Se integró recientemente en el departamento de personal en una de las jefaturas creadas tras la última modificación de la relación de puestos de trabajo. En todo caso, esta decisión aún no es oficial ni definitiva, apuntan desde el equipo de gobierno.

Fuentes del equipo de gobierno no ocultan su malestar con cómo estaba funcionando el área. La salida del jefe de Personal, de hecho, es el segundo relevo importante que se produce en este departamento, el área clave de la institución para gestionar el conjunto de la plantilla. Hace unos meses, en torno a septiembre, ya se sustituyó al máximo responsable, el coordinador de Recursos Humanos, José Luis Aragón, también de la anterior etapa política.

Polémica con la nueva RPT

La gestión de Personal siempre levanta polvareda, en todos los gobiernos, y también le está ocurrido a la coalición PP-Ens Uneix que gobierna la corporación. Este pasado mes de febrero, la modificación de la RPT, la estructura funcionarial de la corporación, se vio rodeada de polémica. Provocó más de un dolor de cabeza en el equipo de gobierno. El cambio introducía 31 nuevos cargos, y fue cuestionada por algunos sindicatos y la oposición. Incluso el informe del secretario de la diputación presentó salvedades: por falta de justificación de algunos cambios, por elección de puestos a dedo, por el incremento de la burocracio o por la apertura de puestos a otras administraciones. Incluso se produjo un hecho prácticamente inédito: la suspensión del pleno de aprobación por un fallo formal.

Tras Personal, más cambios

No es casual que los grandes cambios en la cúpula funcionarial de la casa hayan empezado, precisamente, en el puente de mando. Era el primer paso antes de afrontar otros movimientos importantes. Diferentes voces del equipo de gobierno de la diputación no esconden el malestar con el funcionamiento de este área, pero también de otras. Pasado un año de gestión, señalan que «la institución no está funcionando como toca», que se encuentran problemas en la gestión del día a día y «para avanzar hace falta acometer cambios» en diferentes áreas de la corporación. De hecho, va a haber más cambios en la cúpula funcionarial, insisten.

Una plantilla «envejecida»

Al margen de esto, hay una cuestión meramente natural. El conjunto de la administración valenciana tiene una edad avanzada, y en un momento de cambios, la mayoría de puestos clave, como las jefaturas de servicio, están ocupadas por personal cercano a la jubilación (algunos incluso la superan), y en el ánimo del equipo de gobierno está que vayan dejando paso. «En el día a día nos estamos encontrando con gente poco proactiva al cambio en puestos decisivos», reconoce un diputado. «Se trata de funcionar mejor. Vamos a tomar decisiones y hacer las cosas de la mejor manera posible», concluyen.

