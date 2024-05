Mazón y Ribera se enfangan por l'Albufera: del "populismo hídrico" al "no mienta ni engañe"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha enzarzado esta mañana en la red social X con acusaciones cruzadas de "mentir y engañar" y de ejercer "el populismo hídrico" a cuenta de las aportaciones de agua al lago de l'Albufera.

El fuego lo ha abierto la ministra y cabeza de lista socialista a las elecciones europeas del 9 de junio publicando a las 10.45 horas de esta mañana en su cuenta personal el siguiente mensaje "Rechazo el populismo hídrico. El agua es importante para personas, tejido económico y ecosistemas. Estimado presidente Carlos Mazón, creo que le han dado mal el dato. Los aportes a l'Albufera duplican los previstos en el plan hidrológico. Un saludo."

Respuesta de Mazón

Menos de tres horas después, Mazón ha respondido a la ministra en X con un hilo con un total de seis mensajes que abre con un "Señora Teresa Ribera creo que es usted la que está mal informada por su equipo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Le paso los datos para que los contraste".

En los siguientes tuits del hilo, el president de la Generalitat desgrana los datos sobre los aportes de agua al lago de l'Albufera que le constan a la Generalitat. "El plan hidrológico del Júcar recoge que este año el lago del Parque Natural de l'Albufera tiene derecho a recibir 34,5 hm³ entre el 15 de octubre y el 15 de mayo. Es una restricción ambiental del sistema", apunta.

Señala que estos aportes directos al lago proceden de: 14,5 hm³ de ahorros Acequia Real del Júcar; 10 hm³ del sistema Túria; y 10 hm³ del sistema Júcar. "Ministra Teresa Ribera NO es un uso, es una restricción al sistema. El lago se deteriora por la falta de esos aportes y la consiguiente falta de renovación del agua", recalza Mazón.

"¿Dónde están los otros 18 hm³?"

El jefe del Consell añade que estos aportes al lago "son los que se aprobaron en el Plan Hidrológico del Júcar de 2023 y este año la CHJ solo ha enviado 2 hm³ incluyendo agua regenerada que NO debería ir al lago". "¿Dónde están los otros 18 hm³?", pregunta Mazón, quien recuerda a la ministra que "las aportaciones al parque por las concesiones de Sueca y Cullera llevan vigentes más de 15 años. NO llegan al lago y NO contribuyen a renovar sus aguas. La novedad del PHJ son los 20 hm³ de más que le reclamamos. Léase el plan que usted firmó."

El president insta a la ministra a "no mezclar, por tanto, las aportaciones a toda la extensión del Parque Natural de l'Albufera con las aportaciones necesarias para la renovación del agua del lago". "No mienta más a los valencianos. L'Albufera NO puede recibir vertidos directos de agua de depuradora a los que usted alude", recalca. El hilo finaliza con una pregunta directa del jefe del Consell a Ribera: "¿Dónde está la gobernanza del agua señora ministra? La calidad del agua del lago depende de esa gobernanza. El lago necesita un Gobierno comprometido. ¿Está de nuestra parte?" Para acabar, Mazón cierra su respuesta a la ministra con un "Salvem l'Albufera".

"No mienta más a los valencianos"

Paralelamente, Mazón en declaraciones a los medios, ha acusado a la ministra de mentir. "Siguen mintiendo y siguen insistiendo en la mentira y no lo vamos a tolerar. La única aportación que ha hecho el Gobierno de España es la que lleva en vigor hace muchos años, concretamente 15, y son concesiones de Sueca y de Cullera que llevan vigentes más de 15 años y no llegan al lago. No tiene nada que ver con los 20 hectómetros cúbicos que necesitamos para mantener l'Albufera. Esos que vienen en la ley y se ha incumplido, esos que venían en el compromiso y se ha incumplido, esos que se comprometieron y se ha mentido y se ha vuelto a mentir", ha sentenciado el president.

"Mezclar es engañar, confundir es engañar y es faltar a la verdad. Que no insistan porque vamos a tener que recurrir a medidas más estrictas y más rigurosas ante las mentiras y los incumplimientos ya incluso de ley del propio Ministerio", ha advertido antes de dirigirse directamente a la ministra: "Señora Ribera, están faltando a la verdad y están faltando al compromiso. Es un hecho, no mienta ni engañen más".

