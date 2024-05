El tribunal del caso Erial escucha los "grandes éxitos" de Zaplana y sus testaferros grabados por la UCO de la Guardia Civil

El tribunal del caso Erial escuchó ayer en vivo y en directo los «grandes éxitos» del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, junto a sus presuntos testaferros y colaboradores más cercanos grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación. Una prueba que suele darse por reproducida, pero que el abogado del también exministro forzó que se oyera en la sala de vistas. La audición se prolongó durante casi cuatro horas. Y provocó que desfilaran en formato sonoro los principales protagonistas del caso Erial. Con su particular jerga para hablar con evasivas y evitar llamar al pan, pan y al vino, vino, cuando se comunicaban por teléfono.

Un ejemplo es la conversación mantenida entre Eduardo Zaplana y su amigo y testaferro confeso, Joaquín Barceló, el 20 de marzo de 2018, dos meses antes de ser detenidos. «Pachanito. El médico me deja que me vaya a Madrid. Ya he hablado con estas tías que tenemos que quedar. Hoy estoy disponible para que diga las fechas que le vienen mejor», explica el exministro a su amigo. Barceló responde a Zaplana que «la otra, la que venia de fuera, por si nos fallaba una tener otra (...) aparentemente, está la tía relajadísima. Y que se iba unos días. Es mejor estar encima. Mañana hablamos antes de que se vaya, porque se va de vacaciones. Que le había venido la regla y que estaba todo en orden. A esa no la dejas preñada. Esta tampoco estaba intranquila», le responde «Pachano». En realidad, según la Guardia Civil, Zaplana y su presunto testaferro se refieren a dos fiduciarios, supuestamente el abogado uruguayo Fernando Belhot y Saturnino Suanzes de los que hablaban como «las tías».

"Estoy cagado en los pantalones"

Precisamente éste último, juzgado en la causa, protagoniza otra conversación con Barceló el 13 de marzo de 2018, al descubrir Pachano que una de sus empresas en Andorra, Plaza Fountains SA, aparece en una lista del sumario del caso Odebrecht, la macrocausa de corrupción que afectó a catorce países de Sudamérica. Barceló relata a Suanzes que la empresa que aparece «en el número cinco del listado es... La mía (...) Yestoy cagao en los pantalones». A lo que el letrado Suanzes, hermano de la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, le tranquiliza. «Sí, pero tranquilo, yo lo que deduzco de ese listado... [Es] que todas tienen que ver con Fernando [Belhot]».

También se escucharon las gestiones de Barceló, Grau y Zaplana para vender por 2,4 millones la parcela hotelera de La Vila-Joiosa, que ocuparon horas y horas de grabaciones. Olas presiones a Francisco López Pérez «El Gasofa» para que colaborara en la presunta facturación falsa para acceder a al «cash», el dinero contante y sonante. «Estoy viniendo por segunda vez de ver a nuestro amigo ‘el Gasofa’», informa Barceló a Zaplana el 19 de marzo de 2018. «Pero lo arregla o lo aprieto», se interesa Zaplana sobre la colaboración del 'Gasofa' para justificar la trazabilidad de 50.000 euros.

Las 19 huellas de los «papeles del sirio» son de personas no fichadas Ninguna huella pertenece al exministro o al yonqui del dinero Marcos Benavent La prueba «estrella» del caso Erial, los papeles que originaron la causa que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, tiene 19 huellas dactilares, pero ninguna pertenece a alguien fichado por algún tipo de delito. Tampoco a Eduardo Zaplana, el principal acusado del caso Erial. Los peritos del departamento de biología del servicio de criminalística de la Guardia Civil han remitido a la sección cuarta de la Audiencia de València la pericial realizada a los conocidos como «los papeles del sirio» en busca de «lofogramas latentes», las huellas dactilares que podrían haber dejado las personas que manejaron los documentos. El resultado de las pesquisas ha sido positivo. Se han hallado 19 huellas dofoscópicas: 18 huellas dactilares y una palmaria. La Guardia Civil ha estudiado todas las huellas dactilares y señala que «cotejadas con las impresiones lofoscópicas se establece el resultado de todas con exclusión. Respecto a los candidatos aportados no se identifica ninguna persona», señalan los agentes del departamento de criminalística. Por tanto, las huellas analizadas no pertenecen ni al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ni al exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso Marcos Benavent, a quien el ciudadano sirio que vivió en el piso que perteneció a Zaplana entregó esta hoja de ruta de las presuntas mordidas por las adjudicaciones de las ITVy el Plan eólico.

