La UV estudia trasladar los exámenes finales por el encierro propalestino

No hay acuerdo entre la UV y la Acampada por Palestina. Los estudiantes se encerraron este jueves en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València y expulsaron a seguridad, trabajadores, docentes y estudiantes. A las 5 menos cuarto de la mañana los jóvenes echaron al personal de seguridad y levantaron barricadas en las puertas con sillas y mesas de la facultad. La vicerrectora de Estudios de la UV, Isabel Vázquez, señalaba anoche a À Punt que estudian ahora reubicar los exámenes finales si persiste el bloqueo de los manifestantes.

A primera hora un grupo de 5 agentes de la Policía Nacional custodiaba el campus junto a la seguridad privada, pero a media mañana, cuando los agentes se habían ido, varios centenares de estudiantes decidieron saltar la valla y entrar a los jardines de Filosofía. Así, la acampada estudiantil tomó este jueves una dimensión mayor tras 18 días protesta pacífica en los jardines de Filosofía.

La facultad está tomada por los estudiantes, a los que se les acercaban más y más jóvenes a lo largo de la mañana hasta acumularse varios centenares. Tras saltar la valla, los jóvenes decidieron tomar también la avenida Blasco Ibáñez y marchar hacia el edificio del rectorado, que se cerró rápidamente para evitar que entraran. Tanto a la ida como a la vuelta a Filosofía los estudiantes cortaron la carretera provocando unos pequeños atascos. Tras celebrar una asamblea decidieron dormir en la facultad y permanecer en ella hasta que se escuchen sus demandas.

Ante esta situación, el rectorado de la Universitat de València suspendió las actividades en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación este jueves y este viernes. El vicerrector de profesorado Ernest Cano o la decana de Filosofía Elena Cantarino se personaron en la facultad para tratar de hablar con los estudiantes y llegar a un acuerdo, sin éxito. Ambos dialogaron con los jóvenes desde el otro lado de la barricada, y estos le presentaron un documento con una serie de reivindicaciones que se negaron a firmar.

En esta línea, el pasado martes los miembros de este grupo acampado también intentaron entrar en el edificio del rectorado para hablar con la rectora, pero la seguridad mantuvo controles de acceso al edificio a lo largo del miércoles, y jueves.

Aumentar la presión

Los miembros de la acampada propalestina de València explican en su comunicado que ante la sistemática posición de «ignorancia, silencio, incomunicación, inacción y limpieza de imagen que ha usado Mavi Mestre y su equipo de rectorado, nos hemos visto obligar a aumentar en nivel de presión». Por eso, según indican, «hemos decidido cerrar dentro del edificio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación» hasta que «el equipo de rectorado decida empezar a actuar inmediatamente».

Este martes la Policía Nacional identificó a 8 estudiantes que trataban de entrar en el rectorado precisamente para hablar con Mestre. Finalmente, los alumnos consiguieron mandar una delegación de 4 personas para hablar con varios vicerrectores, aunque critican que no aceptaron prácticamente ninguna de sus propuestas. «Llevamos dos semanas pidiendo dialogar con la rectora, y la acción de hoy ha sido una respuesta a la negativa total del rectorado a debatir», explica una de las estudiantes.

Cano, por su parte, dice que hace suyo el sentir de los estudiantes y que el centro apoya la acampada estudiantil, mostrando «siempre y en todo momento» su disposición a hablar. De hecho, fuentes de la Universitat de València consideraban que la reunión del martes había sido bastante positiva, con algunos puntos en común, y dicen estar «muy sorprendidas» por esta reacción. «Llevamos 18 días y nadie ha venido a preguntarnos cómo estamos», reivindica un estudiante.

«Quien se fue a Sevilla, perdió Filosofía» es uno de los cánticos que los estudiantes han entonado esta mañana en referencia a la presencia de la rectora en esta ciudad andaluza justo el día de esta acción. El estudiantado lleva pidiendo desde el primer día que la rectora visitara la acampada para dialogar, algo que de momento no ha sucedido, aunque sí en otras universidades como la de Alicante. «Queremos que nos escuchen, simplemente eso», reivindican.

La rectora Mavi Mestre aseguraba a la Cadena Ser que no hay «ningun tipo de acción ni convenio ni movilidad con universidades de Israel».«Lo único que se me ocurre es que hay proyectos concedidos por la Unión Europea en las que participan 20 o más universidades, entre ellas hay una israelí e investigadores. Proyectos que los concede la Unión Europea y son por concurrencia competitiva y nosotros no tenemos competencias para salir de ese proyecto», explicó.

