Frente común de Mazón y Catalá contra el Gobierno por el agua para l’Albufera

«¿Dónde están los otros 18 hm3?», proclamó a los cuatro vientos ayer el president Carlos Mazón, en referencia al volumen pendiente de los 20 hm3 que debería haber aportado directamente al lago de l’Albufera la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) antes del pasado 15 de mayo. El agua que reclama el Consell, equivalente a 7.200 piscinas olímpicas, es el frente de batalla en el que combaten por un lado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien acusa a Mazón de ejercer el «populismo hídrico», y por otro el president, que asegura que la ministra «miente y engaña» a los valencianos, y con quien hace frente común el Ayuntamiento de València de la alcaldesa Mª José Catalá. Tanto Generalitat como consistorio dejan caer que no descartan llevar a los tribunales al Gobierno por incumplir del Plan Hidrológico del Júcar.

El fuego lo abrió de buena mañana en la red social X la ministra y cabeza de lista socialista a las elecciones europeas del 9 de junio con el siguiente mensaje: «Rechazo el populismo hídrico. El agua es importante para personas, tejido económico y ecosistemas. Estimado presidente Carlos Mazón, creo que le han dado mal el dato. Los aportes a l’Albufera duplican los previstos en el plan hidrológico».

Mazón contraatacó en la misma plataforma con un «Señora Teresa Ribera creo que es usted la que está mal informada por su equipo de la CHJ» y subrayó que el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) recoge que este año el lago l’Albufera tiene derecho a recibir 34,5 hm³ entre el 15 de octubre y el 15 de mayo». Detalla que este volumen de agua procede de 14,5 hm³ de ahorros Acequia Real del Júcar más otros 20 hm3, 10 del sistema Túria y 10 del sistema Júcar. De estos últimos 20 hm3 asevera que únicamente han llegado dos «a un lago que se deteriora por la falta de esos aportes y la consiguiente falta de renovación del agua».

«¿Dónde están los otros 18 hm³?»

El jefe del Consell añade que estos aportes al lago «son los que se aprobaron en el Plan Hidrológico del Júcar de 2023 y este año la CHJ solo ha enviado 2 hm³ incluyendo agua regenerada que no debería ir al lago». «¿Dónde están los otros 18 hm³?», pregunta Mazón, quien recuerda a la ministra que las aportaciones al parque natural de 14,5 hm3 de Acequia Real del Júcar «por las concesiones de Sueca y Cullera llevan vigentes más de 15 años, no llegan al lago y no contribuyen a renovar sus aguas. La novedad del PHJ son los 20 hm³ de más que le reclamamos. Léase el plan que usted firmó.»

El president insta a la ministra a «no mezclar, por tanto, las aportaciones a toda la extensión del Parque Natural de l’Albufera con las aportaciones necesarias para la renovación del agua del lago».

«No mienta más»

«No mienta más a los valencianos. L’Albufera no puede recibir vertidos directos de agua de depuradora a los que usted alude», recalca. Paralelamente, en declaraciones a los medios, siguió acusando a la ministra de mentir. «Siguen mintiendo y siguen insistiendo en la mentira y no lo vamos a tolerar».

Mazón no dejó de repetir durante todo el día que los 50,5 hm3 de agua que asegura el Gobierno que ha aportado al Parque Natural de l’Albufera en el actual año hidrológico, concretamente desde el 15 de octubre de 2023 hasta el pasado 15 de mayo, «no tienen nada que ver con los 20 hm3 que necesitamos para mantener el lago. Esos que vienen en la ley y se ha incumplido, esos que venían en el compromiso y se ha incumplido, esos que se comprometieron y se ha mentido y se ha vuelto a mentir».

«Mezclar es engañar»

«Mezclar es engañar, confundir es engañar y es faltar a la verdad. Que no insistan porque vamos a tener que recurrir a medidas más estrictas y más rigurosas ante las mentiras y los incumplimientos ya incluso de ley del propio Ministerio», concluyó Mazón dejando en el aire un posible recurso ante los tribunales.

Una vía que tampoco cierra la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, al avanzar que «ante el flagrante incumplimiento de la ministra Ribera vamos a seguir actuando para que llegue el agua que por ley debe recibir l’Albufera».

Pradas ha exigido al Gobierno que «deje de engañar deliberadamente a los valencianos y envíe los 20 hm3 que reclama desde diciembre el president Carlos Mazón y que vienen recogidos en el artículo 13 del Plan Hidrológico del Júcar».

«Exigimos al Ejecutivo que acabe con esta farsa y diga por dónde ha entrado el agua que aduce y explique quién ha registrado dicha entrada», señaló en referencia a los 50,5 hm3 que asegura haber aportado la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Reprobación municipal

Desde el Ayuntamiento de València, el equipo de gobierno de PP y Vox y presidido por la alcaldesa Catalá aprobó ayer elevar al pleno una moción reprobando a la ministra y exigiendo los 18 hm3 de agua pendientes que reclama Mazón para el lago. El portavoz del equipo municipal, el popular Juan Carlos Caballero, destacó el «hartazgo» del ayuntamiento ante «el ninguneo» que «por parte del Gobierno» se ejerce respecto a l’Albufera. «Llega un momento en el que no podemos aguantar más el ninguneo y el menosprecio por parte del Gobierno de España hacia esta ciudad y hacia su tesoro medioambiental, l’Albufera», dijo.

La moción reclama también al Gobierno, añadió Caballero, «que retome de forma urgente las obras de puesta en funcionamiento de los seis depósitos de retención, los tanques de tormenta, que se sitúan en el eje oeste del parque natural, entre Silla y València». Estas obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de València, que comenzaron hace 14 años y tras sucesivas demoras no estarán finalizadas hasta finales de este año, son claves para la regeneración de l’Albufera ya que aspiran a interceptar hasta la mitad de la contaminación llega al lago en los episodios lluviosos.

Desde la oposición, el concejal de Compromís Sergi Campillo, exigió a Catalá «que pase de las palabras a los hechos y si el Gobierno no cumple el acuerdo de derivación de los 34,5 hm3 a los que tiene derecho l’Albufera como dotación ambiental invernal, lo que debe hacer el ayuntamiento es acudir a los tribunales». Caballero recogió el guante lanzado por Campillo al afirmar que el consistorio «no descarta ninguna acción para que el Gobierno cumpla porque lo que más nos preocupa es la protección l’Albufera».

Los pescadores del Palmar cargan contra la gestión de las compuertas El presidente de la Comunidad de Regantes del Palmar, José Caballer, sitúa el enfrentamiento entre Consell y Gobierno por las aportaciones de agua a l’Albufera «en el juego político entre dos administraciones de signo político diferente». No obstante, destaca que «más allá de defender que al lago entren el máximo número de hm3 posibles para la renovación del agua, mantenimiento de los niveles y recuperación del hábitat natural, lo que hace falta es que se haga una buena gestión hídrica de l’Albufera, que esté de acuerdo con los valores de un espacio que requiere la máxima protección ambiental al pertenecer a la red Natura 2000, ser zona LIC y Ramsar y que aspira a que la Unesco lo declare Reserva de la Biosfera». Caballer carga contra «la mala gestión del agua del lago» y apunta hacia la Junta de Desagüe de l’Albufera, que es quien regula la apertura y cierre de las compuertas de cada ‘gola’. Aunque en teoría dicha junta actualmente está bajo control de la Conselleria de Medio Ambiente, que es quien gestiona el Parque Natural, Caballer señala que «la Junta de Desagüe hace y deshace de acuerdo a los intereses de los agricultores y pasa muy por encima de los valores ambientales». En este sentido critica que «muchas veces baja el nivel del agua de l’Albufera y los pescadores no sabemos por qué, y aunque la altura de la lámina de agua del lago legalmente no puede estar por debajo de 10 cm sobre el nivel del mar por el peligro de la salinidad, vemos como esto continua pasando». El representante de los pescadores insiste en que en la Junta de Desagüe «priman los intereses agrícolas sobre los medioambientales, que muchas veces se olvidan, así como tampoco se tienen en cuenta a los pescadores y de las embarcaciones». Para Caballer es «urgente» que Generalitat y Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «se pongan de acuerdo sobre la gestión hídrica del lago, pues esto es clave para la regeneración del agua y, por tanto, de este hábitat natural». Llamada al acuerdo Ante la situación actual de enfrentamiento entre administraciones, los pescadores reclaman «en primer lugar que se verifique con datos si es verdad que este año hidrológico se han enviado los 50 hm3 de agua que dice la CHJ y, en segundo lugar, que se analice cómo se ha gestionado ese agua para mantener los niveles del lago y la regeneración del mismo, pues sin una gestión adecuada no se puede mantener l’Albufera en buenas condiciones

