¡Qué calor hace...!

Estos días ya se escucha esta frase en la calle. Y lo peor está por llegar. De hecho, estamos teniendo un mes de mayo muy "primaveral”, con cambios de tiempo, con días soleados y calurosos junto a otros con nubosidad, chubascos y lluvias. Es verdad que en el sector meridional del litoral mediterráneo las precipitaciones están siendo muy escasas, porque todo nos está llegando desde el Atlántico. Y va sabemos lo que ocurre en este tipo de circulaciones desde el oeste. Al contrario, se han activado vientos de poniente y las temperaturas han rebasado ya los 30ºC en algunas localidades. El servicio climático de Copernicus ha lanzado su predicción estacional para el verano en Europa y anuncia un verano de nuevo muy caluroso y seco. Otro más. Y llevamos ya varios veranos con registros record de temperatura. Y sobre todo con noches ahornagantes. Las previsiones estacionales de AEMET y de la NOAA estadounidense no discrepan del pronostico de Copernicus. De manera que nos toca prepararnos para otro verano poco agradable. No nos debe extrañar que tengamos otro verano así. El contexto de cambio climático que estamos viviendo sigue su ritmo imparable porque no dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, superando los registros de los años previos año sí y año también. Recientemente se han actualizado los umbrales de alerta de las olas de calor, adaptándolos a lo que está ocurriendo en los últimos años. Aunque quedaría integrar en estas alertas el calor nocturno; esto es, la temperatura mínima nocturna. El cambio climático sigue imparable, con un Sol además más activo. Los veranos calurosos, extendidos en el tiempo y con intensidad mayor en las olas de calor que se suceden es uno de sus efectos más evidentes. Y lo peor: este calor está causando cientos de victimas mortales anuales en nuestro país.