La Confederación Hidrográfica anima al Consell a recurrir a los tribunales "en vez de desinformar a la ciudadanía y generar una guerra del agua"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha vuelto a insistir hoy en que el organismo de cuenca entre el 15 de octubre de 2023 y el pasado 15 de mayo ha enviado 50,5 hm3 al Parque Natural de l'Albufera para su uso ambiental y que este volumen está por encima de los 34,5 hm3 previstos en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ). Respecto a la disputa abierta con la Generalitat, que asegura que de los 20 hm3 de aportes directos al lago previstos en el PHJ, 10 del sistema Júcar y otros 10 del sistema Túria, únicamente han llegado 2 hm3, Polo defiende que los datos de la CHJ "son los suficientemente fiables".

Ante las discrepancias de interpretación del PHJ, Polo señala que "agradecería al Consell que presentara un recurso a los tribunales en vez de generar una guerra del agua y desinformar a la ciudadanía".Polo considera "de risa que la Generalitat diga que los 14,75 hm3 procedentes de la Acequia Real del Júcar sí que han llegado y los otros no, cuando el camino es el mismo", en referencia a la red de acequias. El responsable de la CHJ asegura que "es imposible medir el agua que llega al lago y la Confederación ha puesto el agua donde la podía poner, que es en las tomas de las comunidades de regantes". "Si la CHJ está aportando a las acequias más agua de la que usan los regantes, ese caudal no utilizado debe llegar al lago", subraya.

El presidente de la CHJ insististe en que la gestión hídrica de l'Albufera "es competencia de la Generalitat y, por tanto, es quien debe garantizar que el agua llegue al lago". En este sentido, recalca que la Confederación viene reclamando desde 2018 que el Consell "construya una conducción directa al lago que actualmente no existe, pues no hay forma de realizar aportes directos al lago si no se tiende un tubo".

Polo ha criticado al Consell por reclamar más agua para l'Albufera "mientras cada año tira directamente entre 50 y 60 hm3 de agua depurada de la EDAR de Pinedo lo que es una aberración en plena sequía, pues esta agua tiene menos contenido de fósforo que la que lleva el río Túria y con el tratamiento adecuado y la eliminación de nutrientes perfectamente garantizaría la renovación del agua del lago".

Igualmente, ha recordado que el Plan de Modernización de la Acequia Real del Júcar "garantiza 40 hm3 de aportaciones a l'Albufera procedentes del ahorro que supone el cambio del riego a manta por el de goteo". Pero, ha añadido, "hay un retraso enorme las obras" en alusión a los trabajos pendientes que debe ejecutar la Generalitat.

