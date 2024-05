La Defensora del Paciente eleva una queja al Ministerio por el convenio sanitario entre Mazón y Page

Los pacientes de 27 municipios de las zonas limítrofes de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha se integran en el acuerdo de asistencia sanitaria firmado entre ambas autonomías la pasada semana, con la presencia de Mazón y Page. De esta forma, 13.700 personas que viven en zonas como el Valle de Ayora podrán ser atendidas íntegramente en el hospital de Almansa o los residentes en la baja Serrania de Cuenca podrán ser intervenidos en el hospital de Requena. Sin embargo, el acuerdo no gusta la Defensora del Paciente, que ha elevado una queja sobre el convenio al Ministerio de Sanidad, dirigida ex profeso a la ministra Mónica García.

A pesar de que ya existe un acuerdo anterior, firmado por el entonces conseller socialista Miguel Mínguez con la comunidad autónoma de Aragón en marzo de 2023, la entidad califica el convenio de "irregular" e instan a García a tomar medidas, a pesar de que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las autonomías. En caso de no obtener respuesta por parte del Ejecutivo, la Defensora del Paciente, Carmen Flores, anuncia que elevará el asunto a la Fiscalía.

Mazón y García Page, en el acto de Requena / Jorge Gil/E.P.

La decisión de los pacientes

Según el escrito remitido al Ministerio, Flores considera que la decisión debe ser de los pacientes porque, ahora, se les impone "ir de romería" de una comunidad a otra, cuando la legislación especifica que los residentes han de ser atendidos en los espacios sanitarios de su propia comunidad, aunque Flores abre la puerta a que "el paciente lo pida voluntariamente porque en su comunidad no haya el servicio que necesitan". De hecho, llega a calificar el acuerdo de "idea dictatorial" y de "compadreo de gobernantes" en referencia a Mazón y Page.

Entre otros motivos para oponerse la medida contemplada en el acuerdo, señala el coste de los desplazamientos, bien recaigan en los pacientes, bien en la Administración si son trasladados en ambulancia. Y concluye: "Los pacientes no son un trueque. Ellos deciden que para eso pagan".

Es cierto que, en la actualidad, el paciente tampoco decide en qué centro sanitario ser atendido, sino que la población se reparte entre los departamentos de salud en función del municipio de residencia. Y, de hecho, existe un acuerdo similar con la comunidad de Aragón, tras la firma del cual la Defensora del Paciente no elevó ningún tipo de queja. "No tuvimos conocimiento -, asegura Flores-. Si no lo hubiéramos hecho".

