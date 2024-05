La escasez de lluvias aumenta ya el uso de agua depurada en el campo durante 2023

La ausencia de precipitaciones aumentó el porcentaje de las aguas regeneradas derivadas para uso agrícola el año pasado en la Comunitat Valenciana. Un total de 131,67 hectómetros cúbicos procedentes de las estaciones depuradoras valencianas se destinaron a usos productivos de los 446,9 tratados en las 508 instalaciones operativas en 2023. Hasta un 6,25 % más que el ejercicio anterior y el equivalente a unas 53.000 piscinas olímpicas.

En un contexto de situación excepcional por «sequía extraordinaria» el recurso de la reutilización se sabe fundamental para el campo, especialmente cuando el estrés hídrico irá incrementándose por el aumento de las temperaturas. Las comarcas de Alicante dispusieron de 95,59 hectómetros cúbicos, de los que 61,9 fueron directamente a la agricultura y otros 29,07 para objetivos medioambientales. En total, un 72,44 %. Le sigue la provincia de Valencia, con un 51,33 % (60,92 hm³ para usos productivos y 73,24 hm³ al medio natural). En último lugar figura la de Castellón (40,13 %).

En todo caso el porcentaje de reutilización respecto al volumen depurado varía sustancialmente debido a la pluviometría y la disponibilidad de otros aportes hídricos, como recoge la última memoria de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de la Generalitat.

La Comunitat Valenciana cuenta con 48 EDAR destinadas a cumplir las normativas comunitarias, con el máximo nivel de depuración. Entre ellas destacan las de Pinedo (127, hm3 al año, el 47 % del total), y las plantas de Benidorm y Rincón de León, en Alicante, por su tecnología de infiltración y ósmosis inversa. Es cierto que la primera vierte al mar mediante emisario submarino una parte importante del caudal saneado. También Alcoi y Matet utilizan sistemas que mejoran la calidad del agua regenerada.

El tratamiento terciario es el que permite eliminar el máximo de microorganismos a través de membranas o filtros ultravioletas para posibilitar su uso en agricultura y horticultura. El envío a las cuencas fluviales ayuda a paliar el déficit hídrico por la sequía

El incremento de los recursos alternativos procedentes de la regeneración o la desalación se sabe decisivo con la amenaza latente de las restricciones en zonas como Cataluña, Andalucía, Murcia y, desde hace unos meses, la Comunitat Valenciana. La ausencia de lluvias destacables, más allá de las caídas en Semana Santa y algún que otro episodio aislado, abocan a escenarios nada optimistas en los próximos meses.

Niveles mínimos de lluvia

Las precipitaciones registradas desde el inicio del año hidrológico en curso están próximas a los niveles mínimos de la serie de los últimos 33 años. «Algo que previsiblemente conllevará que los indicadores de sequía prolongada y escasez evolucionen hacia un empeoramiento a corto plazo o durante el desarrollo de la campaña de riego estival», vienen apuntando en los últimos meses desde la Confederación HIdrográfica del Júcar.

De ahí que en los sistemas Júcar-Cabriel y Turia se esté haciendo ya un llamamiento al ahorro por parte de los usuarios. En el caso del Turia, además, se prevé que pueda entrar en prealerta durante el mes de julio. El objetivo, como inciden desde el organismo de cuenca, es incrementar la reutilización a fin de propiciar ahorros de las masas superficiales. Algo que implica también una mejor red de infraestructuras que permitan aprovechar el agua tratada en las EDAR. La declaración de «sequía extraordinaria» permite solicitar al ministerio la ejecución y puesta en marcha de obras de emergencia para aprovechar esos volúmenes ya tratados pero también activar otras alternativas como los pozos de sequía.

Lodos tratados que también van a la agricultura

No solo el agua procedente de las estaciones depuradoras va destinada al campo. «Los lodos resultantes de la depuración contienen materia orgánica y nutrientes que los convieren en una enmienda idónea para la agricultura», según la memoria de la Epsar de 2023. El último ejercicio se han producido 361.522 toneladas de fangos, un 3,4 % más que en el anterior. El destino agrícola es el más importante, con el 90,5 %, seguido de la valorización energética en horno de cementera (9,46 %). Son aquellos que no cumplen los parámetros de calidad y que por sus características fisicoquímicas no son aptas para aprovechamiento agrícola. Apenas un 0,0012 % se ha evacuado directamente a vertedero.

