El PP pide que los libros de texto respeten la normativa de la Acadèmia de la Llengua

"Los libros de texto y materiales curriculares deberán respetar la denominación lingüística prevista en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y deberán seguir la normativa lingüística oficial". Es una de las enmiendas presentadas por el PP en solitario a la ley de Libertad educativa elaborada por 'populares' y Vox y que se está debatiendo en las Corts. Pese a que la norma es conjunta, el PP ha presentado sus propias peticiones de cambio, algo que también ha hecho Vox por su cuenta, aunque asegurando que estaban pactadas con sus socios.

No obstante, una de las más destacadas de la batería presentada por el PP podría generar roces con sus compañeros de gobierno en el Consell. Así, los populares reclaman que se cambie la redacción del texto de uno de los artículos de la norma que señalaba que los libros de texto además de respetar la "denominación lingüística" prevista en el Estatut, es decir, que se le llame "valenciano", estos han de regirse por la "normativa oficial" y no por la "normativa valenciana" que señalaba en la redacción inicial.

El cambio es de un solo adjetivo, pero con cierto calado entre socios. Según marca el Estatut, la "normativa oficial" a la que hace referencia el texto del PP la fija la Acadèmia Valenciana de la Llengua de la que Vox se ha mostrado contrario. Los voxistas son partidarios de las llamadas Normas del Puig y se han desmarcado en numerosas ocasiones de la AVL. La referencia a "seguir la normativa lingüística valenciana" del redactado inicial podía generar dudas, algo que quedaría despejado con la mención de "oficial" que respaldaría la de la AVL, una institución que ha criticado la norma.

No es el único cambio que propone el PP. Los 'populares' amplían la opción de exención de examinarse de Valenciano durante las pruebas de acceso a la universidad. En este sentido, se pasa de que se permita la exención si no se ha cursado "durante los últimos tres años" a que se pueda solicitar esta por el alumnado "que no haya sido evaluado en dicha materia durante alguno de los tres últimos cursos escolares". Es decir, ya no es necesario los tres cursos consecutivos sino solo uno de los tres.

Nivel acreditativo

Asimismo, hay otras propuestas de cambio que concretan el desarrollo de la norma. Por ejemplo, se señala que en los colegios rurales agrupados "la determinación de la lengua base se efectuará en cada aulario y para cada unidad de las enseñanzas citadas" y especifica que se darán los certificados acreditativos de nivel de Valenciano también para aquellas personas que hayan realizado la prueba de acceso a la universidad desde el curso 2009-2010 y haya obtenido la calificación solicitada, es decir, un 7 o más.

Estas enmiendas se añaden a las presentadas por Vox que, según había explicado la formación, estaban acordadas con el PP. En estas, se añade la posibilidad de poder elegir la lengua en la que realizar los exámenes de Educación Primaria, Formación Profesional y Formación básica para personas adultas en aquellas materias no lingüísticas, una posibilidad que ya estaba contemplada en la ley para los estudiantes de la ESO y Bachillerato.