Anticorrupción pide 17 años a Zaplana por enriquecerse ilegalmente a la sombra de sus amigos

El Fiscal Anticorrupción del caso Erial describió ayer durante cuatro horas y media la historia de una ambición, la de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, como presunto líder de un supuesto grupo criminal enfocado en «hacer dinero» de presuntas mordidas . Con otra obsesión: permanecer entre bambalinas y no figurar en primera línea de ninguna de las operaciones de contratación o inmobiliarias desarrolladas entre 1997 (cuando se adjudicaron las concesiones de las ITV) y 2018, cuando Zaplana fue detenido y estalló el caso Erial. Un 22 de mayo de hace seis años. Tal día como hoy.

Aunque la ambición de Zaplana se remonta a muchos años atrás, como le recordó el Fiscal Anticorrupción. «Siempre ha necesitado dinero, desde 1992», asestó el fiscal, en clara alusión a las conversaciones del caso Naseiro en las que Zaplana confesaba necesitar dinero a su amigo Boro Palop. «Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro (...) tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?», desvelaban las cintas del caso Naseiro.

Unas grabaciones que provocaron que el exministro y expresidente de la Generalitat actuara con cautela en sus actividades públicas y privadas. Aunque para ello tuviera que interponer como escudo humano al grupo de amigos que lo han acompañado en el banquillo. Algunos han optado por confesar su participación en las presuntas actividades corruptas. Otros han permanecido fieles a Zaplana, aunque el exministro ha optado por salvarse a sí mismo. Una actitud que le reprochó el fiscal Anticorrupción en su informe final, al explicarle por qué insistió en que declarase el primero. «Para ver si tenía la valentía de asumir su responsabilidad en el procedimiento después de usar a tantas personas a su beneficio. Pero no lo ha hecho», reprochó el funcionario público al exministro del PP con José María Aznar.

A partir de ahí el fiscal Pablo Ponce comenzó a desgranar las «predeterminaciones», la definición jurídica para definir los presuntos amaños de los contratos de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y del Plan eólico.

«Bajo la decisión de Zaplana se van creando las condiciones necesarias para obtener una ganancia», defendió el fiscal, quien subrayó que no existía justificación alguna para privatizar las ITV. «No se ha encontrado ninguna justificación documental por escrito», insistió. Aunque Zaplana, curiosamente, alega como prueba una columna publicada por Levante-EMV en 1997.

Una privatización que, según el fiscal Anticorrupción, vino motivada» por el concierto previo acordado entre Zaplana y Juan Cotino pactado en los preparativos previos a los contratos. «Eso se hizo antes, cuando se confeccionaron los pliegos o en las reuniones con empresas licitadores. Con toda la información obtenida ahí, se confeccionaron las condiciones y se llevaron a la mesa de contratación. Ahí ya estaba todo decidido», defendió el representante del Ministerio Público.

Para desmentir la supuesta mala relación que Zaplana aún alega respecto a Juan Cotino (fallecido el 13 de abril de 2020 y para el que se archivó la causa), el fiscal recurrió a una estrofa de la canción que Joaquín Sabina le dedicó al Dioni (el seguridad que robó un furgón blindado con casi 300 millones en 1989): «Como dice la canción, 'las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera'. Aquí no hablamos de corazones, sino de negocio. No hablamos de amistad, sino de dinero, que no tiene ni patria ni color. Es, simplemente, dinero. No sé si Cotino se hablaba o no con Zaplana, pero no es lo relevante», defendió el representante del Ministerio Público.

De hecho, ha recordado, las agendas de Zaplana revelan las reuniones con Juan Cotino cuando se confeccionaron los pliegos. Y que fue el mismo Juan Cotino quien transportó a Luxemburgo los primeros 650.000 euros para crear las empresas Imison International y Fénix Investments que, con el tiempo, acabaron en manos de su amigo de juventud Joaquín Barceló y Juan Francisco García, su jefe de gabinete en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV. Ambos han confesado haber sido un instrumento para el cobro y la ocultación de los 10 millones en mordidas.

Barceló y su empresa familiar o las creadas por el asesor fiscal Francisco Grau, se convirtieron en los instrumentos para invertir en el mercado inmobilario de Pozuelo de Alarcón (la plusvalía o pelotazo de 3 millones de la Finca) o el piso de lujo que Zaplana usó en la calle Núñez de Balboa de Balboa y al que, reprochó el fiscal, «subía en montacargas para ocultarse porque no quería ni que se le viera como inquilino. Entraba en su casa como un hurón».

La jornada de ayer también sirvió para conocer las acusaciones definitivas del fiscal Anticorrupción: Zaplana se enfrenta a diecisiete años de cárcel (dos menos tras retirarle la acusación de falsedad en documento público); a su sucesor José Luis Olivas, rebajó de 6 a dos años la acusación sólo por cohecho (y desistir de la prevaricación), además de retirar la acusación contra la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, y los empresarios Pedro Romero y Ángel Salas. Para los cuatro acusados que confesaron los hechos, Joaquín Barceló, Juan Francisco García y los hermanos Vicente y José Cotino, solicita finalmente un año y ocho meses de cárcel y multas de 11 millones.

Suscríbete para seguir leyendo