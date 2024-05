La vivienda toma el foco en la campaña para el Parlamento Europeo y, en concreto, el efecto que tiene en los precios el alquiler turístico. Hacia esta van a concentrar sus medidas en el ámbito comunitario los socialistas, tal y como ha anunciado este lunes la aspirante del PSPV al europarlamento, Sandra Gómez, quien este lunes ha señalado que su formación impulsará la habilitación de una plataforma única en la Unión Europea para dar apoyo a los gobiernos territoriales en el control de los apartamentos turísticos y del uso de plataformas de alquiler turístico como es Airbnb.

“La intención del Partido Socialista es impulsar un mecanismo, una plataforma digital, que proporcione una herramientas de control, limitación e incluso sanción a las administraciones locales y territoriales frente a las plataformas que comercializan apartamentos turísticos que no cumplen la normativa municipal”, ha subrayado la que fuera vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo la pasada legislatura desde donde, ha recordado, impulsaron dos moratorias para frenar las licencias de apartamentos turísticos en El Cabanyal y Ciutat Vella.

A esta se añadiría un plan europeo de construcción de vivienda pública que siga el modelo de éxito de Viena y que permita garantizar “un derecho tan esencial como es el acceso a una vivienda digna”. Gómez, en este sentido, ha defendido la creación de un fondo público que siga el modelo de éxito de los fondos Next Generation pero que, en esta ocasión, esté dirigido a dotar de fondos a los estados para construir vivienda pública.

“Los socialistas no entendemos la construcción de vivienda como un negocio sino como una forma de garantizar un derecho", ha expresado la candidata socialista quien ha asegurado que se ha de "dotar de recursos a los Estados para que puedan poner en marcha un parque de vivienda pública que cubra las necesidades de los ciudadanos”. “En países como el nuestro es muy complicado compensar los precios del mercado privado no solo del alquiler sino también de compraventa porque no tenemos un parque público que pueda hacer frente a esos precios", ha expresado.

Ante ello, ha indicado que desde el PSPV han propuesto que, al igual que los Next Generation "han conseguido fomentar la reurbanización de nuestras calles para luchar contra el cambio climático, debemos impulsar unos fondos para garantizar el acceso a la vivienda”, ha incidido. En este sentido, ha puesto de ejemplo el modelo de Viena, la ciudad europea que tiene más vivienda pública por habitante con la que han conseguido ajustar más los precios a la renta media del país.