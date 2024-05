El PPCV pide disculpas por distribuir propaganda electoral en "catalán"

"Et convoquem que el 9 de juny et manifestis amb el teu vot". "Respondrem a la teva confiança". El PPCV se ha encontrado en estos primeros días de campaña electoral con uno de esos errores que hielan la sangre a los responsables del aparato de cualquier partido. Más si por medio aparece un asunto tan sensible como la lengua y las variedades dialectales. La publicidad institucional que ha remitido el partido a muchos hogares ha llegado en perfecto catalán, con expresiones como 'sortir' o 'teva', propias de la variante habitual en Barcelona. El hecho, que llegó el lunes a las redes sociales, ha motivado esta mañana una disculpa del director de campaña del PP, el valenciano Esteban González Pons.

Error de la imprenta

"Anoche tuve conocimiento de que en la imprenta, ajena al PP, se cometió un error en el 'mailing' de la campaña en la Comunitat Valenciana y se mezclaron las traducciones al valenciano y al catalán. Podía haber ocurrido en cualquier parte, pero ha sido en mi tierra", se lamenta el también candidato al próximo 9J como número 4 en la lista. Que añade: "Como director de campaña y valenciano, pido públicamente disculpas y asumo la responsabilidad de este error humano. Esta misma mañana se ha enviado una nueva remesa de cartas escritas en castellano y correcto valenciano que, en la medida de lo posible, sustituirán a las anteriores. Seguimos trabajando y, aunque no acertemos siempre, damos lo mejor de nosotros mismos con humildad y total dedicación", concluye la nota distribuida por el partido.

En efecto, en redes sociales varias cuentas transmitieron su sorpresa por la normativa utilizada en el 'mailing', donde aparecen impresas las imágenes de Carlos Mazón, Alberto Núñez Feijóo y Dolors Montserrat, la candidata del PP a las elecciones europeas del 9 de junio. En estos primeros meses de cambio de Gobierno en la C. Valenciana, del que precisamente hoy se celebra el primer aniversario, la lengua ha sido también protagonista. Tanto por la política educativa, con la proposición de una nueva ley, como con la presentación de un nuevo modelo de valenciano administrativo para su uso en la Generalitat, más próximo al que se habla en la calle.