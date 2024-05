La UV revisará sus contratos y relaciones para "reafirmar su compromiso" con Palestina

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València (máximo órgano de representación) aprobó este martes un nuevo posicionamiento en el que "reafirma su compromiso con Palestina". En el texto elaborado por la rectora Mavi Mestre asegura que revisará todas sus relaciones y contratos para no colaborar con empresas que no respeten los derechos humanos.

Bajo el título "El compromís de la Universitat amb Palestina", el texto ha sido votado por 46 votos a favor y ninguno en contra. Establece que la UV exigirá un alto el fuego inmediato en Palestina y el inicio de un proceso de diálogo y negociación para resolver la cuestión palestina-israelí. Además, reivindicará que el estado hebreo permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y reclamará al Gobierno que deje de vender armamento a Israel. Además, pedirá la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

"Partiendo del hecho de que la UV no tiene acuerdos con universidades israelíes, ni instituciones, ni centros de investigación de Israel" -reza el comunicado-, el Consejo de Gobierno se compromete a no firmar más acuerdos hasta que no acaben "los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática de Derechos Humanos en Palestina".

Estudiantes protestan en la puerta de la facultad de Filosofía de la UV. / Europa Press

En el posicionamiento se establece también la revisión de "posibles relaciones" con entidades que no respeten los derechos humanos. Es más, la UV incorporará cláusulas "de carácter social" para evitar la concurrencia de empresas que se benefician de la violación de derechos humanos en sus contratos públicos, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.

Ayudas Europeas

La UV también ha acordado reclamar a la Unión Europea que no permita el acceso israelí a la financiación de I+D+I de programas europeos. A la vez, asegura que la UV intensificará su cooperación con el sistema universitario palestino además de los 3 convenios de colaboración con universidades que ya tiene en marcha.

"La vulneración de Derechos Humanos que está produciéndose en Palestina, particularmente en Gaza, por parte de Israel, es totalmente inaceptable. Están masacrando población civil, destruyendo infraestructuras de carácter civil, y particularmente de servicios públicos esenciales como son centros de salud, hospitales, escuelas, institutos, universidades y centros de investigación", expresa la UV en su posicionamiento. Esto, continúa la rectora, "no implica que no se exija la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás".

Estudiantes de la Acampada por Palestina se encierran en la facultad de Filosofía de la UV / Fernando Bustamante

Mestre remarcó que el compromiso de la UV con Palestina "no son solo palabras, sino hechos, y lo hemos hecho con recursos", refiriéndose a la dotación de fondos de la UV para incrementar el número de becas convocadas en el Pla Refugi, así como los trabajos para firmar 3 convenios con universidades palestinas.

Estas becas van destinadas a refugiados de Afganistán, con un presupuesto de 161.200 euros para 9 becas. Así, Mestre anunció que abrirán una nueva línea de becas para refugiados palestinos para el pago de la matrícula, residencia, manutención, y gastos de transporte además de seguros.

Suscríbete para seguir leyendo