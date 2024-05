El Botànic lideró el aumento de gasto en sanidad, educación y protección social entre 2015 y 2022

La Comunitat Valenciana fue una de las que más incrementó el gasto social en el periodo 2015-2022, coincidiendo con los años del gobierno del Botànic, según un informe publicado por Fedea. En concreto, la autonomía elevó un 21,3 % los fondos destinados a educación, sanidad y protección social durante este periodo, analizado en el estudio elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, en el marco de los Estudios sobre la economía española. El informe constata que la C. Valenciana fue la tercera en términos de aumento del gasto social, solo por detrás de Canarias (+31%) y Navarra (+25,5 %). La media autonómica se situó en el 14,8 %, casi siete puntos menos que el esfuerzo que se produjo en la C. Valenciana. Este es uno de los datos incluidos en un amplio informe que estudia el avance del déficit, del gasto y el comportamiento en torno a la pandemia de las diferentes autonomías.

Bajando al detalle de los programas, el gasto en educación en la C. Valenciana subió en esos años un 15,5 %, situándose en cuarta posición, con tres puntos más que la media. Es el gasto en Protección Social, tradicionalmente reducido en España, donde se observa un mayor incremento en todo el territorio durante estos años, que van de la resaca de la Gran Recesión a la pandemia y la crisis de precios tras la pandemia y la guerra de Ucrania. En este contexto, la C. Valenciana vuelve a destacar, siendo la segunda con un mayor aumento en Protección Social, del 88,6 %. En cuanto al gasto sanitario, la C. Valenciana, en este caso, aumentó un 17,5 % en el periodo analizado, por debajo de la media estatal.

Recortes de la Gran Recesión

Además de analizar estas tasas de crecimiento desde 2015, el informe también analiza si el gasto social se ha recuperado desde los recortes motivados por la Gran Recesión y duro ajusto del déficit autonómico. En este sentido, la respuesta es sí: en casi todas las comunidades, salvo en cuatro. En el caso de la C. Valenciana, se trata de nuevo de una en las que más y mejor se ha recuperado la senda del gasto en educación, sanidad y protección social, a pesar de que el ajuste también fue duro. En cifras, la variación en términos reales entre 2022 y 2011, año tomado como referencia para situar los ajustes, es del 12,2 %. Esta es la quinta con una mayor aumento respecto a su gasto social de hace algo más de una década. Baleares, Canarias, Cataluña y País Vasco son las únicas en las que ha crecido más estas partidas.

Ajuste del déficit

En el apartado de conclusiones, el informe de Fedea señala que las comunidades han sido el nivel de la administración que más ha ajustado el déficit entre 2015 y 2023 (0,8% del PIB). No obstante, este ajuste se ha realizado por el lado del ingreso, dado que los gastos también crecieron en este periodo.

El gasto total, descontada la inflación, ha aumentado en un 14,8%, el gasto en sanidad en un 21,2%, en educación el 12,6% y en protección social el 32,5%. Por comunidades, el gasto se ha incrementado en todas las regiones, siendo los crecimientos más elevados los de Canarias, Navarra y C. Valenciana. Con menores crecimientos en el gasto están las regiones de Extremadura, Asturias y Cantabria. Además, cabe destacar que el gasto en el estado de bienestar en términos reales ha crecido con respecto a 2011, tanto en el conjunto del país, como en la mayor parte de las regiones. Por tanto, y salvo en Castilla-La Mancha y en Asturias, "podemos señalar que se han recuperado con creces los recortes en el estado de bienestar iniciados en el primer lustro de la década pasada", concluye el estudio.

