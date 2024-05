Eugenio Coronado: "Para un científico las elecciones clave son las europeas"

El químico y físico valenciano Eugenio Coronado lleva dos décadas en la Champions de la ciencia europea. Director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) que creó hace 24 años, hizo historia en 2010 al ser el primer valenciano en lograr una Advanced Grant, la ayuda de mayor cuantía (2,5 millones) y prestigio que concede el Consejo Europeo de Investigación (ERC) a investigadores líderes para desarrollar proyectos en la frontera del conocimiento. Un hito que superó en 2018 con su segunda Advanced Grant.

Es un referente mundial en diseño de moléculas y materiales magnéticos para la espintrónica molecular, una nanotecnología emergente que, a diferencia de la electrónica convencional, explota tanto la carga del electrón como su momento magnético (definido a través de una propiedad cuántica denominada espín) para procesar y transmitir la información de forma más eficiente que las tecnologías actuales y con menor coste energético.

"Europa es la esencia de mi carrera científica"

"Europa es la esencia de mi carrera científica. Es donde yo me he desarrollado y he crecido como científico, y donde tratamos de crear una Comunidad Europea potente en diversas áreas de investigación", explica. Con este fin impulsa redes de investigación de excelencia internacionales como el Instituto Europeo de Magnetismo Molecular (EIMM) que lidera, y también en otras áreas emergentes como la espintrónica molecular, las tecnologías cuánticas moleculares o los materiales bidimensionales moleculares análogos al grafeno.

"Hemos creado redes financiadas con programas europeos que nos permiten situar a Europa a la cabeza de la investigación en estas áreas estratégicas, en algunos temas por delante de los EE UU, Japón o China", añade

Eugenio Coronado, catedrático de Química Inorgánica de la UV, fundó el Instituto de Ciencia Molecular de València hace 24 años. / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

Coronado es el epítome de la ciudadanía europea, pues pasa al menos tres meses al año fuera de España trabajando con investigadores de Alemania, Francia, Holanda, Italia o Polonia. "La ciencia no tiene fronteras y la UE facilita ese tipo de investigación sin fronteras", dice.

Liderazgo científico

En su opinión "las elecciones europeas son las más importantes porque deciden el futuro de Europa, su estrategia por la Ciencia y por asegurar el liderazgo científico e industrial en determinados temas". "Para un científico son las elecciones clave porque las líneas estratégicas de investigación y su financiación dependen de la composición de la Eurocámara", destaca.

Eugenio Coronado, atendiendo a Levante-EMV en su despacho. / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

Por ello Coronado recuerda que el programa del ERC, que prima la excelencia científica personal frente a la innovación, es "decisivo para prestigiar y reconocer la labor que hacen los investigadores en la frontera del conocimiento", surgió "gracias a que en un momento dado hubo una composición de fuerzas en el Parlamento Europeo que decidió que podríamos avanzar más con acciones de este tipo, que son esenciales para que la investigación europea, sobre todo la básica, se desarrolle al máximo nivel".

