Francisco Camps: «Tengo ganas de volver a la política. Es mi vida»

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareció feliz y aliviado por su segunda absolución en la trama Gürtel. Convencido de su inocencia, a pesar de los quince años que ha pasado « imputado, investigado o procesado» desde que en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel.

Una macrocausa de corrupción que lo obligó a abandonar la política activa en julio de 2011 y dimitir como presidente de la Generalitat. «Quince años después se demuestra que no había nada. Yo era el presidente de la Generalitat y ahora no lo soy. No he podido ejercer la política en primera línea como me gustaría haberlo podido hacer».

Una circunstancia a la que está dispuesto a poner remedio. «Tengo ganas de volver a la política activa. Es mi vida». Aunque defendió que «una nunca de ser político» a pesar de las circunstancias. A Camps se le preguntó dónde querría volver, si a la política local, autonómica o nacional. Pero se mostró cauto. Sí admitió que ayer recibió las felicitaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, además de «medio millar de llamadas y 250 mensajes». «Hablaré con los presidentes. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Toda la fuerza del mundo por delante. Pido tener salud para disfrutarlo con serenidad», aseguró.

Camps rechazó hablar de «lawfare» en su caso. «No he llorado por las esquinas. Pero sí he sufrido escraches en la puerta de mi casa, con mis hijos pequeños. Una vez me tuve que meter en la sacristía de una iglesia porque la gente me insultaba. He sufrido escraches en el Consell Jurídic Consultiu... Pero hay que tener valentía para afrontar las cosas y he demostrado que la he tenido», aseguró Camps en la concurrida rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de Delgado Abogados, del letrado que lo ha defendido, Pablo Delgado, y donde también trabaja Camps. Para Delgado la sentencia de ayer «supone el fin del caso Camps. Y confirma la nula presencia de Camps en los hechos. Llevamos quince años investigados, lo que supone un sufrimiento. ¿Estos daños quien los repara?», aseguró. A Camps se le preguntó también por los condenados valencianos en otras piezas de la trama Gürtel. Declinó responder. «Permítame que hoy me concentre en mi», aseguró.