Sanitat busca médicos para cubrir las vacaciones de verano ante la falta de MIR

La falta de médicos en la sanidad pública es un problema transversal, pero que preocupa especialmente de cara al verano, cuando haya que cubrir las vacaciones del personal sanitario. No hay médicos; la bolsa de Medicina Familiar está vacía; y tampoco se podrá contar con los médicos que finalicen la residencia este año, como es habitual. Si la Comunitat Valenciana tiene un déficit de 666 —son las plazas vacantes según Sanidad— el número puede crecer en verano si no se encuentra una solución.

Acto contra el tabaco en el Rectorado de la UV. | L-EMV / LLUÍS PÉREZ. VALÈNCIA

Es un problema detectado desde hace meses, pero aún así, a quince días de comenzar el periodo vacacional —normalmente se considera el 15 de junio como fecha para ello—, aún no se conoce el plan de «medidas extraordinarias» anunciado desde hace meses por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Fuentes de Sanidad explicaban el martes a Levante-EMV que se sigue trabajando en el documento, aunque algunos departamentos ya están recibiendo información. Añadía, además, su expectación ante la posición del Ministerio de Sanidad y si adoptará alguna medida a nivel nacional para hacer frente al problema. Ayer se convocó el Consejo Interterritorial, que se celebrará el 5 de junio, y la sorpresa en Sanidad fue la no inclusión de este punto en el orden del día.

El conseller se mostró «sorprendido y perplejo» y, por ese motivo, remitió ayer una carta a la ministra Mónica García, para demandar su incorporación en la convocatoria y para exigirle soluciones «coordinadas» con las que garantizar la asistencia sanitaria durante el periodo vacacional.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el problema es mayor porque la autonomía incrementa exponencialmente su población durante el verano y, según Gómez, aumenta «la carga de trabajo que tienen que afrontar nuestros profesionales». Independientemente de la postura de la ministra García, los sindicatos le han solicitado al conseller, en reiteradas ocasiones, conocer los detalles sobre el plan de la sanidad valenciana para el verano. Lo hizo CSIF la pasada semana y, el martes, Intersindical denunció la situación y exigió la «una contratación acorde con las necesidades de la población».

El año pasado la conselleria de Sanidad anunció las medidas extraordinaria el 1 de junio. Según CSIF, «no es la fecha habitual, el año pasado ya iba con retraso». Y el plan comenzó a aplicarse el 15 de junio. La solución adoptada fue recurrir a la contratación de médicos sin especialidad, es decir, a profesionales con el grado en Medicina, pero sin que hubieran cursado la residencia. Esta podría ser una opción para este año, pero en mayor número —el año pasado se anunciaron más de 7.500 contratos de este tipo— al no poder contar con los residentes con su formación recién finalizada; son 606 en la sanidad valenciana.

Por qué faltan MIR: la culpa fue de la pandemia

¿Por qué no se puede contar con ellos? El motivo principal es que aún no han acabado su residencia. Lo harán en septiembre, cuatro meses después de lo habitual. La irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, retrasó el inicio de su formación especializada. En los últimos meses, se ha abordado la posibilidad de si debería adelantarse. La potestad la tiene el Ministerio de Sanidad, pero no ha anunciado que vaya a hacerlo.

Desde la conselleria, han apuntado a otras opciones para aliviar el problema. Una de ellas sería permitir la contratación de médicos extracomunitarios residentes en España. Lo apuntó el president Carlos Mazón y remitió la responsabilidad a la ministra Diana Morant, quien ha de habilitarlos para que Sanidad pueda contratarlos. Otra medida, avanzada por el conseller en una entrevista hace un par de semanas, podría ser optar por la movilidad del personal a los puestos con más necesidades, pero esto «supondría dejar el lugar de origen sin cubrir», explica Rosa Atienzar de CCOO. Gómez acusa al Ministerio de la falta de médicos, pero la representante social considera que la conselleria también tiene responsabilidad y denuncia la falta de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que «dote bien a los departamentos y optimice los recursos».

