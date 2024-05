El voto por correo valenciano señala un aumento de participación en las europeas

Más de 45.500 personas en la Comunitat Valenciana han solicitado su voto por correo para las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio, según ha informado en un comunicado Correos. La cifra así en frío, sin comparar con años anteriores, deja a la autonomía valenciana como la sexta con mayor petición de este tipo de voto y algo más del 7 % del total estatal que se ha situado en 632.000 solicitudes. Ahora bien, avisa de un aumento de la participación en unos comicios exclusivamente europeos.

Las comparaciones son odiosas y las 45.584 solicitudes de voto por correo en la Comunitat Valenciana son una cuarta parte respecto a las personas que votaron por correo el pasado 23 de julio en las elecciones generales, con casi 170.000 peticiones de voto. Estas vivieron un aumento inédito en el voto por correo debido al periodo estival en el que se celebraron, con muchas personas fuera de sus residencias habituales, además de por la alta movilización que ya las caracterizaron.

También hay un descenso significativo si se compara con las últimas elecciones europeas que se han celebrado. Estas fueron en 2019, pero coincidieron con las municipales (las autonómicas se habían celebrado un mes antes). En aquella ocasión hubo más de 95.000 peticiones para votar por correo, es decir, más del doble que las que ha habido para esta cita europea.

Sin embargo, los datos de este 2024 sonríen si se compara con la última ocasión en la que la única urna que se abría era la del Parlamento Europeo. Fue en 2014. En esa ocasión las solicitudes se quedaron rozando las 25.000 peticiones (24.946, según datos del INE). Esto supone algo más de la mitad que las ya solicitadas para esta ocasión para la que, sin embargo, todavía falta conocer el dato final de cuántos acaban depositando este voto en Correos para la que la empresa pública ha dado de margen hasta el viernes 7 de junio.

Este incremento de solicitudes de voto dan una primera pista de que la participación estará por encima de la cifra de hace 10 años. En aquella ocasión, se quedó en un 50 % del censo, que, no obstante, significaron cuatro puntos y medio más que la media estatal. No obstante, también es una evidencia de que estas votaciones no generan tanta movilización como unas generales cuando la participación superó el 71 %.

