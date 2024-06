Càndid Penalba: «No es solo Ucrania, es el futuro de Europa el que está en juego»

El empresario textil y dueño de Cotoblau, Càndid Penalba (Albaida, 1963), es uno de los mayores proveedores de Ikea y ha sido miembro de la patronal europea del sector.

¿Qué espera de este 9 de junio: más Europa o menos Europa?

Yo espero más Europa. Creo en Europa y desde que estamos en la Unión Europea y en la zona euro hemos avanzado muchísimo. Como sociedad, como economía, y con una transformación muy profunda en las infraestructuras, muchas de ellas gracias a su ayuda para que nos situemos en la media europea.

Un éxito económico y un enigma político. Siempre nos estamos preguntando hacia dónde vamos.

Europa debe evolucionar. Ya no son 12 miembros como hace 30 años. Estos acuerdos que tienen que salir por unanimidad y pueda salir el presidente de Hungría y bloquear por ejemplo una ayuda a Ucrania... esto tiene que cambiar. Europa también tiene que evolucionar.

Usted es uno de los mayores proveedores de Ikea. Entiendo que eso amplía el campo de visión: de ser una empresa familiar a dar un salto a los mercados globales. ¿Cómo es ese cambio en la mente del empresario?

Si España no fuese un miembro de la UE ya me dirás tú cómo hubiese podido trabajar con grandes distribuidores europeos o globales a nivel mundial. Nos ha facilitado muchísimo poder colocar nuestros productos no sólo en toda Europa, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tener un mercado tan grande como la UE nos hace ser más competitivos y mejorar costes y tener volúmenes de compra mucho más grandes.

Penalba, en una de sus fábricas / Agustí Perales Iborra

El sector textil está muy observado por las normativas ambientales. ¿La Agenda Verde europea es un estímulo o es un retroceso? Quiero decir: ¿Europa es un problema o una respuesta?

Es un reto. Hay medidas que quieren implantar que las veo excesivas y deben de tener un poco más de tacto, un poco más de tiempo para aplicarlas. No nos hemos manifestado como los agricultores, no hemos sacado nuestros telares a la calle como los tractores. Pero también queremos que tengan sensibilidad con nuestro sector, que en algún momento ha sido moneda de cambio cuando se han firmado acuerdos comerciales. Pero, bueno, tratados que se han firmado como el CETA con Canadá o si algún día se firma el TTIP con EEUU o el Mercosur, o el tratado con Japón, o el que se va a firmar con Australia y Nueva Zelanda, eso también nos abre mercados y oportunidades. Porque hay que tener en cuenta que nosotros nunca vamos a poder competir en precios con los asiáticos, pero competimos con productos de proximidad, calidad. Y el ‘made in Europa’ se valora también en muchos mercados.

Zelenski acaba de visitar España. Para usted [Penalba está casado con una ucraniana] la guerra es un asunto personal. ¿Cómo valora la reacción comunitaria?

El acuerdo con el Gobierno español ha sido una alegría. Como decía, cuando intentan desde la Unión Europea, la Comisión Europea, aplicar una partida presupuestaria para ayudar a Ucrania, sale un boicot o el veto de un solo país. Eso no acabo de entenderlo. Estamos jugándonos mucho en esta guerra. Es también esa Europa la que está en juego. El presidente francés lo dijo claramente. No solo es Ucrania, es Europa la que está en juego con la barbarie que está perpetrando Putin, no los rusos, sino este gobierno corrupto de Rusia que puede afectar mucho al futuro de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo