Carlos Mazón: “El cambio es imparable y se reflejará en las urnas el 9J”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que “el cambio es imparable y se reflejará en las urnas el 9J”. Mazón ha participado en una comida-mitin en Moncada junto al presidente provincial del PP, Vicent Mompó, y la portavoz municipal, Marga Benlloch. Carlos Mazón ha afirmado que “después de una semana en que se ha aprobado la amnistía y una investidura donde quien manda es Puigdemont, las elecciones del domingo son muy importantes también para la Comunitat Valenciana. Nos jugamos mucho”.

Mazón ha pedido “una masiva participación en las elecciones y que el domingo podamos ver que esto sigue y funciona, para seguir trabajando como el PP sabe hacer. Hemos dado un primer paso muy firme, con unos mensajes muy claros. Y continuamos trabajando porque avanza el cambio o resiste Sánchez, el que ha amnistiado a Puigdemont y compañía”.

Importancia de Europa

El presidente popular ha indicado que “hay gente que todavía no es consciente de las decisiones tan importantes que se adoptan en Europa. Cada vez que se toman decisiones contrarias a la Comunitat en Europa aquí hay un gobierno en España que se encarga de hacerlo aún más grande. Queremos pisar fuerte en Europa y tener voz. En esta campaña vamos de menos a más, el PP está subiendo cada día más, y queremos trasladar los gobiernos del cambio también en Europa”.

Mazón ha afirmado que “hemos cumplido un año de los gobiernos del cambio, en que los que nos hemos puesto en marcha tras ocho años eternos. Hemos puesto en marcha muchas medidas. Ahora gobernamos para todos, hablamos con todos, tomamos decisiones para todos, no solo para los municipios donde gobernamos. Cuando se bajan impuestos, con la Comunitat donde más desgravaciones fiscales hay de toda España; cuando se avanza en educación, en inversiones, en medidas sanitarias… las cosas funcionan, la libertad avanza, la educación avanza, y la gente lo percibe. El cambio es imparable también en los municipios donde no gobernamos porque nadie quiere quedarse atrás y todo lo que tiene que ver con el PSOE y sus gobiernos no funciona. El cambio es imparable y se va a reflejar el domingo”.

Mazón ha indicado que “vamos a seguir defendiendo todos los días nuestra tierra. Aquí, en España y en Europa. Vamos a defender nuestro Estatuto, nuestra valencianía, nuestra música que se la cargaron de la enseñanza secundaria y ahora vuelve a las aulas el curso que viene, y nuestras costas”. Respecto a Moncada, el líder popular ha anunciado el nuevo centro de salud de especialidades de Moncada. “Ahora está el presupuesto, el proyecto, y solo falta que cumpla el ayuntamiento con la cesión de los terrenos.

Mompó: “Nuestro voto es la respuesta a Pedro Sánchez”

Por su parte, Vicent Mompó, ha señalado que “estamos recorriendo la provincia con un mensaje muy claro: nuestro voto es la respuesta a Pedro Sánchez. Es importante que lideremos nuestra tierra. Nuestra lengua, la cultura, los servicios sociales, nuestras señas de identidad no son de izquierdas, son de todos los valencianos y nosotros estamos a su servicio para trabajar por ellos. Es importante que alcemos la voz y cumplir con lo que prometimos. El objetivo es que todos aquellos que depositaron su confianza en el PP vuelvan a hacerlo el próximo 9 de junio y acudan a votar”.

