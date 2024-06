María Jesús Montero pide en Alicante votar al PSOE para mantener la igualdad de oportunidades en Europa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este sábado en Alicante el voto para el PSOE en las elecciones europeas del próximo día 9, apelando a la igualdad de oportunidades que, según ha expuesto, las políticas de la UE han hecho posible. La dirigente ha afirmado que "la justicia social es la principal vacuna contra la ultraderecha", y ha reivindicado todas las ayudas que han llegado a España de las instituciones europeas, siempre, ha recordado, gracias a la mediación del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Frente a esto, ha criticado que "las políticas austericidas" anteriores "lo que hacían era asfixiar a la gente".

Montero ha sido la cabeza de cartel en el acto central del PSOE en la provincia para estas elecciones. Un cartel con figuras no exactamente de primera fila, al no tratarse del propio presidente del Gobierno ni tampoco de la ministra Teresa Ribera, primera en la candidatura socialista española para estos comicios. No obstante, el acto ha contado con una figura muy significativa, la de la exministra y exdiputada por Alicante Leire Pajín, que regresa a la primera línea de la política como miembro de la lista del PSOE en estas europeas. También ha acudido la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant. Todas ellas, arropadas por el secretario provincial de los socialistas, Alejandro Soler.

El protagonismo de Montero, Morant y Pajín ha hecho que este fuera un acto notablemente femenino, y así se ha notado también en los discursos de todas ellas, en los que la igualdad de género ha tenido una presencia constante. Las tres intervinientes han expuesto los derechos conquistados gracias a la izquierda y han advertido del riesgo de retroceder si el gobierno de las instituciones europeas queda en manos de la derecha y la ultraderecha. Una cuestión que se ha hecho extensiva a los derechos laborales o a los del colectivo LGTBI, entre otros. En este sentido, no era baladí la profusión de banderas arcoíris, junto con las de España y de la Unión Europea.

Las tres dirigentes socialistas han hecho valer la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en momentos como la pandemia de coronavirus, con aspectos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Montero ha incidido en cuestiones que como que "las que estamos aquí venimos del pueblo", a la que también se había referido anteriormente Morant al recordar los orígenes humildes de su familia, "y por eso sabemos captar las sensibilidades del pueblo". Frente a esto, ha contrapuesto que "el PP no tiene ninguna propuesta para Europa ni España, más allá del fango". Y también ha reivindicado la Ley de Amnistía, que ha demostrado, ha dicho, que "no hay que ir a por ellos, sino sentarse con ellos" y alcanzar acuerdos. No obstante, un tema que ha pasado totalmente inadvertido ha sido el de la financiación.