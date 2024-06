Una reserva de la biosfera con respaldo social pese a las dudas

Ninguno de los 748 espacios naturales de 134 países que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, ha reconocido como reserva de la biosfera han contado con el respaldo de 20 premios Nobel. Un espaldarazo digno de récord Guinness que brindarán este lunes los Premios Rei Jaume I a la candidatura del parque natural de l’Albufera a entrar en esta red mundial de parajes protegidos que apuesta por compatibilizar el desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones que los habitan con la conservación de la naturaleza y que supone un reclamo turístico de ámbito internacional.

La 36.ª edición de los Jaume I arranca mañana con un acto de apoyo de los 20 premios Nobel del jurado a la propuesta que impulsan el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Medio Ambiente con el fin de que l’Albufera sea la tercera reserva de la biosfera valenciana después del Alto Túria y el Valle del Cabriel, esta última compartida con Aragón y Castilla-La Mancha. Un acontecimiento que incluye un recorrido en barca por la laguna en la mayor concentración de talento que haya surcado jamás las aguas de este espacio protegido.

El parque natural guarda tesoros de la biodiversidad como el Tancat de Milia, un refugio de especies amenazadas. / Raúl Casado/ Efe

Escepticismo y temores

Esta adhesión de los Jaume I con la iniciativa de Consell y consistorio contrasta con el escepticismo y los temores que reinan entre los colectivos relacionados con el parque natural, aunque la gran mayoría de ellos ven positivo que sea reserva de la biosfera. Entre la comunidad científica no hay dudas de que dicho reconocimiento sería una ayuda si supone un detonante para emprender las acciones de mejora necesarias para revertir la degradación de la laguna. Sin embargo, los agricultores recelan porque temen nuevas restricciones al cultivo del arroz. Tampoco despierta entusiasmo en las asociaciones de defensa ambiental, pues creen que se quedará en una etiqueta más e incluso alertan de que aumentará la masificación turística del parque.

M. Á. Montesinos

Llegada de fondos estatales

El presidente de la Junta Rectora del parque natural, Carles Sanchis-Ibor, defiende que "una figura de protección internacional siempre es positiva porque implica mejorar la conservación del ecosistema y además puede suponer la llegada de fondos del Estado". Así, por ejemplo, en 2021 y 2022 el Gobierno destinó medio millón de euros a la Red Española de Reservas de la Biosfera, compuesta por 53 espacios, además de otros 50 millones de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

"No alterará el régimen de protección del parque ni implicará más prohibiciones" Carles Sanchis-Ibor — Presidente Junta Rectora del Parque Natural de l'Albufera

Respecto a los temores expresados por los agricultores, Sanchis-Ibor apela a la calma al explicar que este reconocimiento por parte de la Unesco "no va a alterar el régimen jurídico de protección del parque ni implicará nuevas prohibiciones".

"Compromiso de sostenibilidad"

Desde la Universitat de València (UV), el catedrático de Ecología y director del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Icbibe), Antonio Camacho, recalca que ser reserva de la biosfera "supone un compromiso indefinido de sostenibilidad, de hacer compatibles los usos humanos y la conservación de los valores naturales y culturales de l’Albufera".

No obstante, destaca que "el estado de eutrofización indefinida del lago no es compatible con la declaración de la que quizás sea la figura de protección más reconocida a nivel mundial, ya que proviene de la ONU". "Si no hay un compromiso de mejora de los ecosistemas del parque no seremos reserva natural", advierte.

"El estado de eutrofización indefinida del lago no es compatible con la declaración" Antonio Camacho — Catedrático de Ecología de la Universitat de València

Camacho ve "positivo" que l’Albufera opte a este reconocimiento, "porque eso significa que los valencianos queremos mantener sus valores naturales, pero hay que hacer un esfuerzo por volver al lago de aguas claras, por regenerar el cordón de dunas que protege el humedal y porque la economía tradicional sea compatible con la sostenibilidad del parque".

Estampa del parque natural con una barraca y patos en la orilla del lago / Miguel Angel Montesinos

"Falta mucho por hacer"

El catedrático emérito de Ecología Eduardo Vicente, representante de la UV en la Junta Rectora del parque, también respalda la propuesta "a pesar de que l’Albufera no atraviese por su mejor momento". "En los últimos años se ha mejorado su situación, pero falta mucho por hacer", dice.

"La medida se quedará en nada si no hay voluntad política y presupuesto" Eduardo Vicente — Representante de la UV en la Junta Rectora del parque

"L’Albufera tiene solución y la declaración de reserva de la biosfera podría ayudar, pero hace falta voluntad política y económica, porque si no hay presupuesto se quedará en nada", añade. "Lo que necesita el lago es agua, pues de 500 hm³ anuales que llegaban en los años sesenta ahora llegan 100 hm³ y no todos de óptima calidad", lamenta Eduardo Vicente.

"Cuantos más reconocimientos, mejor"

Desde la Universitat Politècnica de València (UPV), el catedrático de Ciencia Animal y experto de la Comisión Científica del parque, Miguel Jover, destaca que "cuantos más reconocimientos tenga l’Albufera mejor, pero para que la declaración no se quede en un título más y sea beneficiosa lo importante es que sirva para motivar a la sociedad y a las administraciones a hacer más cosas, como acabar con los vertidos contaminantes al lago y mejorar su gestión hídrica, así como aumentar los presupuestos del parque".

"Espero que sirva para motivar a las administraciones a hacer más cosas" Miguel Jover — Catedrático de Ciencia Animal de la Universitat Politècnica

Otro investigador de la UPV en el citado comité es Luis Blanch, profesor de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría. "La reserva de la biosfera debe de ser el final del camino y para llegar ahí hay que solucionar muchos problemas, como el evitar que llegue agua contaminada a l’Albufera y mejorar los sistemas de depuración para destinar dicha agua al riego y poder derivar la de los cauces naturales al lago".

"Hay que evitar que entre agua contaminada y mejorar las depuradoras" Luis Blanch — Profesor de la UPV

Varios ejemplares de patos 'coll vert' en el lago de l'Albufera / Miguel Angel Montesinos

"Hay que hacer los deberes"

El delegado en la C. Valenciana de SEO/BirdLife, Mario Giménez, apoya la declaración, pero exige que "antes se hagan los deberes, porque no estamos dando una buena imagen de lo que debe ser una reserva de la biosfera y su defensa de los valores paisajísticos, culturales, naturales y de convivencia sostenible entre el ser humano y el medio ambiente, algo que se ha roto en l’Albufera al carecer de un plan de gestión hídrica, de agua en cantidad y calidad suficiente, y de acuerdos entre administraciones que faciliten la gobernanza del parque natural".

"No damos una buena imagen de lo que debe ser una reserva de la biosfera" Mario Giménez — Delegado SEO/BirdLife CV

Eva Tudela, representante de Acció Ecologista Agró en la Junta Rectora, opina que la declaración de reserva de la biosfera "no tiene sentido con tantas carencias como tiene l’Albufera". "Deberíamos centrar los esfuerzos en adoptar medidas de mejora que, por ejemplo, solucionen el problema de la eutrofización de las aguas del lago", insiste.

"Me temo que no sea más que un gancho turístico y eso no lo necesita l’Albufera" Eva Tudela — Representante de Acció Ecologista Agró en la Junta Rectora

"Me temo que no sea más que un gancho turístico y eso no es lo que necesita l’Albufera, que ya es una zona masificada a la que se debería regular su acceso y apostar por un turismo sostenible", añade. Para Tudela al parque "le faltan muchas cosas para ser reserva de la biosfera, sobre todo inversiones y que Gobierno y Generalitat se dejen de batallas políticas y lleguen a acuerdos para mejorar su situación".

Un turista fotografiando el lago de l'Albufera. / Levante-EMV

"Ha de ser compatible con el arroz"

"Tememos que esta figura internacional limite aún más nuestra manera de vivir" Enrique Bellido — La Unió Llauradora i Ramadera

Los agricultores ven la reserva de la biosfera como una amenaza. Para Enric Bellido (La Unió), es "preocupante, porque puede acabar suponiendo más trabas para los arroceros". "Tememos que ser reserva de la biosfera limite aún más nuestra manera de vivir, queremos que se nos garantice un futuro que hoy por hoy ya es complicado", alerta.

"No queremos más trabas, pues siempre lo acabamos pagando los agricultores" José Pascual Fortea — AVA-Asaja

José Pascual Fortea (AVA-Asaja) no se opone a la declaración "siempre que no añada más prohibiciones e imposiciones al cultivo del arroz".

Una bandada de aves sobrevuela un arrozal del parque natural. / Levante-EMV

"Si ser reserva de la biosfera es positivo nos alegraremos, pero también queremos que sea compatible con el cultivo del arroz, que no nos cueste más dinero del bolsillo, pues siempre lo acabamos pagando los agricultores", dice.

"Es vital para conservar l’Albufera y sus valores culturales y ambientales" José Caballer — Presidente de la Comunidad de Pescadores del Palmar

Entre los pescadores la adhesión es total pues para el presidente de la Comunidad de Pescadores del Palmar, José Caballer, "es una medida imprescindible para conservar l’Albufera". "Son muchos los valores a preservar, sobre todo ambientales, pero también culturales y tradicionales como la pesca y la vela latina, ambas sostenibles y compatibles con el parque".

