Alerta climática: 20 días más con calor extremo y noches ecuatoriales

Los veranos del futuro ya están aquí. Y van a ser cada vez más intensos. Más días de olas de calor, mayor temperatura media y noches más tórridas, lo que se traduce en una pérdida de confort térmico que va a afectar al sector turístico. La alarma climática está servida, en especial en el mediterráneo español, cuya agricultura, flora y fauna están sufriendo ya con dureza sus efectos. Y este verano la previsión es que vuelva a ser de los más calurosos de la historia, como los de 2022 y 2023.

Por ello, la adaptación a una realidad que ya estamos viviendo con una sequía pertinaz en la provincia de Alicante, un aumento constante del mercurio y noches en vela en el estío va a ser clave para limitar su impacto en el sol y playa, abriéndose además otras oportunidades, ya que la temporada alta se extenderá a largo plazo a la primavera y el otoño.

Los fenómenos extremos que venimos sufriendo los últimos años se van a acentuar por el cambio climático. En la próxima década se estima que la temperatura media subirá hasta 2 grados, los días de olas de calor se incrementarán en 20 días más, y las lluvias serán más torrenciales. A pesar de ello, se agravará la sequía en términos generales, aunque hay que destacar que el episodio que está sufriendo la provincia en este año hidrológico es extraordinario y no tiene precedentes, con precipitaciones un 80% por debajo de lo normal desde el 1 de octubre.

Para las estimaciones de los próximos 10 años se ha utilizado un conjunto de cuatro modelos de sistemas climáticos regionales, con datos proporcionados por cuatro institutos de investigación diferentes que participan en el programa Med-Cordex.

Se trata de un estudio en el que han participado el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y el Laboratorio de Climatología de la UA, dentro del proyecto Ecoazul-med que lleva a cabo la consultora internacional Kveloce y que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación y la UE a través de los Fondos Next Generation. El programa Ecoazul-med ha permitido crear una app para vigilar los efectos del cambio climático en el Mediterráneo. Y por primera vez basándose en esta herramienta, y con la colaboración de distintas entidades, se ha publicado hace unas semanas una investigación pionera sobre el cambio va a sufrir el área mediterránea española entre 2025 y 2034, y entre 2055 y 2064.

Además de estos datos, desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que las noches serán en los próximos años aún más tórridas. Este aspecto no se incluye en este estudio, pero el director del Laboratorio, Jorge Olcina, que ha colaborado en el proyecto Ecoazul-med, ha explicado que casi se ha tocado techo a medio plazo con las 90 noches tropicales que por ejemplo padeció Alicante en 2023, pero estas van a ser más calurosas aún. Así, van a pasar muchas de tropicales (el termómetro no baja de 20 grados) a ecuatoriales (25 o más). Cada vez va a ser más difícil conciliar el sueño, y eso que ya el verano es prácticamente tres meses de noches tropicales en una costa cada vez más caribeña, con un mar que alcanza en agosto los 30 grados. Olcina ha señalado que «el proyecto Ecoazul-med refleja que hasta 2050 el número de noches tropicales no aumenta de forma significativa en escenarios de emisión moderados. Como mucho 100 noches a mediados de siglo. Pero los modelos de Adapteca, que no tienen que ver con este proyecto, para 2100 hablan de 120-150 días al año como mínimo de noches tropicales en el litoral mediterráneo a finales de este siglo».

Nueva normalidad

Así, el experto en climatología ha destacado que «lo importante no es el número sino la importancia cualitativa de mantener tres o tres meses y medio el termómetro por encima de 20 grados. Y lo peor ahora es el aumento de las noches ecuatoriales, porque estas sí que son causa de agravamiento de enfermedades respiratorias o cardiacas previas».

Así, Olcina ha recordado que en 2023 Alicante ya sufrió 20 noches ecuatoriales, de las cerca de 90 que se registraron en las que no bajó el mercurio de 20 grados. «Y las proyecciones hablan de hasta 50 noches en 2040. Es decir, de las 100 noches tropicales de media que podemos registrar en 2040, la mitad serían ecuatoriales, por encima de 25 grados. Aquí está el problema mayor».

El calentamiento global

En cuanto al estudio de Ecoazul-med, bajo el título «Impactos del cambio climático en el sector turístico de la costa mediterránea española: proyecciones a medio plazo para una herramienta de servicios climáticos», en sus conclusiones urge a las administraciones y al sector turístico a tomar medidas para mitigar su impacto. Así, «en las próximas décadas el malestar térmico aumentará en verano dado el aumento generalizado proyectado de la temperatura». Se trata de un aumento medio de verano entre 1 y 2°C para 2025-2034. Y en 2055-2064, el aumento alcanza hasta 3-4».

De forma paralela, «el número de días con olas de calor aumentará en todas las estaciones (...). En verano, independientemente del escenario elegido, el aumento puede alcanzar hasta 15-20 días en la década 2025-2034. En el más largo plazo (2055-2064), el aumento en el número de días con condiciones de ola de calor puede llegar hasta 40 días o más, lo que podría convertirse en la nueva normalidad. Deben implementarse urgentemente medidas de adaptación para garantizar el desarrollo sostenible del sector turístico».

En cuanto a las lluvias, que siguen sin llegar este año a la provincia, «en 2025-2034 la precipitación experimenta pequeños cambios respecto al control -el histórico-. Ambos escenarios proyectan condiciones más secas independientemente de la temporada (...). Esta disminución de las precipitaciones estivales se intensificará en las próximas décadas. Una adecuada gestión de los recursos hídricos es crucial, especialmente en verano, cuando los municipios costeros tienen una mayor afluencia de turistas».

Precipitaciones

Eso sí, el «tanto por ciento de días con precipitaciones elevadas en 2025-2034 experimentará un aumento generalizado que varía entre el 2 y el 4 % por temporada independientemente del escenario. Aunque la precipitación media se mantiene similar a la del período de control, o se reduce ligeramente, aumenta la frecuencia de días con fuertes precipitaciones. Esto agrava la situación actual y hará necesario mejorar los sistemas de alerta tempranas». «Estos cambios se relacionan con el aumento de temperatura tanto del aire como del agua del mar. En la cuenca mediterránea, el calentamiento de las aguas marinas condiciona el funcionamiento de las temperaturas (pérdida de confort térmico) y de las precipitaciones (más días con fuertes precipitaciones)».

Suscríbete para seguir leyendo