Una delicia de libro

Lo ha vuelto a hacer. José Miguel Viñas ha escrito el libro que a uno le hubiera gustado publicar. Y lo ha hecho con el rigor y el cuidado por el detalle habituales en él. Y yo me alegro especialmente de que “Los cielos retratados” sea la nueva aportación al conocimiento del tiempo y clima, a la difusión de la cultura en sentido amplio, de mi admirado José Miguel Viñas. Me consta que en este libro ha empleado esfuerzo y tiempo para poder ofrecer un resultado tan brillante en lo científico y tan bello en lo formal como el que nos ha regalado en este ensayo. Es un recorrido por las disciplinas meteorológica y climática a través de la pintura universal, a través de los grandes maestros que nos han dejado hermosas escenas de cielos, nubes, tormentas, lluvias, nieblas, nieves, soles o rayos en sus cuadros. José Miguel hace un recorrido exhaustivo a través de las diferentes épocas y de sus pintores representativos. Y nos enseña a mirar los cielos de esos cuadros que contemplamos en los museos sin caer en la cuenta de que en el fondo de esos lienzos se concentran instantes de dinámica atmosférica. En el cielo del cuadro de “La rendición de Breda” de Velázquez hay una lección los géneros nubosos mejor explicada que en un tratado de climatología. Y así también en algunos cuadros de Turner, Goya, Patinir, Brueghel el Viejo, Friedrich, Van Gogh, Constable y muchos otros. La nube, el cielo que acompaña una escena pictórica no es un simple artificio estético o la excusa del artista para saldar el horror vacui de un lienzo. Esos fondos de cuadro requieren de estudio y tienen su significado, aunque sólo sea como instantánea de un momento concreto retratado. Todo esto nos enseña José Miguel Viñas en su nuevo libro. Una historia del arte a través de la meteorología. Lo reconozco, se nos ha adelantado. Lo ha publicado antes que nadie y va a ser todo un bestseller. No queda otra que comprarlo y disfrutarlo. No es un mandato, es una enfática recomendación. “Los cielos retratados” es una maravilla de ensayo que viene de la mano del mejor divulgador actual del tiempo y clima de nuestro país: José Miguel Viñas. Enhorabuena. Que gusto leerte y aprender contigo.