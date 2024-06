Compromís-Sumar y Podemos se baten en València con la amenaza de un PSOE al alza

Compromís-Sumar y Podemos celebraron ayer en Valencia, en la misma ciudad y a la misma hora, sus respectivos mítines centrales de campaña para las europeas. Una metáfora de la disputa por un espacio electoral similar. Y los candidatos de ambas formaciones compartieron eje argumental: una llamada a la movilización de sus bases frente a un PSOE que amenaza con absorber bolsas de votantes a su izquierda.

Esa es la dinámica de la campaña y esa es la tendencia que están marcando las encuestas: crecen las expectativas de Pedro Sánchez y se reducen las de sus socios de investidura. En este contexto, Vicent Marzà, candidato de Compromís y número 3 dentro de la lista de Sumar, pidió ayer la máxima movilización a las bases de la formación valencianista y también de Esquerra Unida.

La abstención

«El principal problema es la abstención y nuestra gente ha de ir a votar», dijo ayer Vicent Marzà en el encuentro celebrado en València. El exconseller y dirigente designado para devolver a Bruselas la representación valencianista cargó directamente contra el PSOE. En estas elecciones, el objetivo del PSOE no es que la mayoría progresista sume, sino vencer en su duelo particular con el PP de Feijóo, que plantea precisamente el 9J como un plebiscito contra Sánchez. Por eso, Marzà se refirió en concreto a la estrategia socialista de aglutinar todo el voto de izquierda. «No lo podemos permitir», dijo. Y llamó a la movilización sin ahorrar críticas a la candidata socialista, la ministra Teresa Ribera. «Que no engañen a ninguna persona de izquierdas. Cuando el PSOE tiembla a la gente nos tiembla la vida», señaló, para insistir en que PP y PSOE votan igual el 90% de la veces en el Parlamento Europeo y que al final defienden intereses que no son de la ciudadanía: «Expliquémoslo».

Irene Montero, en el mitin de este domingo. / Eduardo Ripoll

Fue una de las ideas fuerza del mitin celebrado ayer en el Parque de Cabecera, ante varios cientos de militantes (no llenó el anfiteatro), en el que también participó la ministra de Juventud, Sira Rego, además de referentes de Compromís como Joan Baldoví, Àgueda Micó o Alberto Ibáñez. «El 9J tenemos una tarea esencial: demostrar que no nos resignamos a la Europa de los lobbies y queremos una Europa de derechos», dijo la ministra. La política valenciana también sobrevoló el mitin. «Es la oportunidad de debilitar al Gobierno de Mazón», dijo Marzà.

«Hipocresia del PSOE»

A esa hora, en el mitin de Podemos en el centro también se abordó una idea similar. La exministra y candidata de Podemos, Irene Montero, llama a frenar la «gran coalición de la guerra» que considera que va a formar Ursula Von der Leyen con ‘populares’, socialdemócratas, liberales y el grupo de extrema derecha ECR, y reprochó al PSOE y a su candidata Teresa Ribera su «insoportable hipocresía».

En un acto en el que también participó la candidata valenciana María Teresa Pérez, criticó que Ribera «pida el voto a la gente» cuando «ella misma está reconociendo sentarse en una Comisión Europea para lavarle la cara a los herederos de Mussolini y a los antiabortistas». «A la extrema derecha se la para con más derechos, no sentándose con ellos», y subrayó que «claro que avanzar en derechos cuesta y tiene un coste político».

Montero argumentó que estas son unas elecciones «para preguntarnos cuáles son nuestros principios éticos, políticos, morales e ideológicos» y «cuál queremos que sea el mundo». En este sentido, insta a parar el genocidio en Gaza y que «los responsables no queden en la impunidad»; a prohibir que los fondos buitre compren casas puesto que «las casas son para vivir».

