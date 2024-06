Las joyas ocultas de la FP valenciana

La FP no toca techo, pero necesita una remodelación. Hay grados muy deseados, con muchísimas plazas y no tantas salidas, y otros que son lo contrario; joyas ocultas que no son tan conocidas por los estudiantes pero que brindan muchas posibilidades de cara al futuro.

Educación ofrecerá 150.000 plazas de FP el curso 2024-2025, es decir xxx más que el año pasado. De esas tantas son en x familia, x familia, x familia.

Algunas de las FP más demandadas y con miles de alumnos que se han quedado en lista de espera son Seguridad y Medio Ambiente, Actividades Físicas y Deportivas e Imagen y Sonido. Todas ellas tienen un problema; la demanda de plazas desproporcionada respecto a los puestos de trabajo que puede absorber el mercado. Incluso con las plazas actuales está siendo complicado que todo el alumnado encuentre trabajo.

Por este motivo Educación ha comenzado a estudiar detenidamente el mapa de la Formación Profesional para ver si es posible suplir estas plazas por otras que tengan mayor demanda y empleabilidad. Pese a todo, aclara que "el alumnado matrículado tiene derecho a acabar el ciclo y eso está garantizado". La clave para Educación es no generar una masa de estudiantes que después no pueda absorber el mercado laboral; sino equilibrar oferta y demanda.

Trabajo sin acabar el ciclo

En el otro extremo está la FP de Informática, también una de las más demandadas, pero que genera puestos de trabajo de sobra. De hecho , Educación se plantea ampliarla aún más.

En este ciclo también quedaron vacantes. De las 18.960 plazas ofertadas quedaron sin cubrir casi 3.000. Solo en el ciclo superior quedaron vacías casi 1.300. Pero no se trata de falta de estudiantes, según explican desde Conselleria de Educación, muchos de ellos son contratados ya en segundo, antes de acabar el ciclo, con trabajos de entre 1.200 y 1.500 euros con posibilidad de crecimiento y deciden dejar las clases para trabajar.

También existen FP con muchas salidas pero que no tienen estudiantes o necesitan más plazas para llenar la matrícula. Dos de ellas son DAW (Diseño de aplicaciones web) y DAM (diseño de aplicaciones multiplataformas). La clave, según explicaron fuentes de Educación es potenciar el servicio de orientación en los IES para que el alumnado tenga toda la información.

Oportunidades de trabajo

Según el último estudio de Caixabank Dualiza, las FP que van a generar más oportunidades de trabajo en los próximos años serán Sanidad (16.831), Administración y Gestión (15.658) e Informática y Comunicaciones (13.754). Por otra parte las que menos empleos generarán son Hostelería y Turismo (4.463) y Actividades Físicas y Deportivas (4.583).

En los últimos ocho años, el alumnado que estudia Formación Profesional ha crecido un 37 % hasta los casi 120.000 estudiantes matriculados. Además, en las últimas dos legislaturas el aumento del profesorado ha sido de un 50 %, pasando de 5.000 a 8.300 docentes.

El informe también refleja cómo han cambiado las FP desde el año 2016 hasta ahora, y la realidad es que cada vez la formación es más alta. En el año 2021 la mayoría de estudiantes matriculados fueron en un Grado Superior (46,1%), seguido del Grado medio (43, 3%), y FP básica (10,7 %). En total hay ya 110.035 personas matriculadas en las FP valencianas, cinco mil más que en el año 2016 (95.256). En España las FP Superior representan ya más de la mitad de los estudios (51,5 %). El estudio también afirma que un 22 % de las ofertas de de trabajo en la Comunitat requiere una titulación de FP Superior.

