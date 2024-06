La oposición apunta a Mazón tras la polémica de Camps en À Punt

El intento del expresident Francisco Camps de censurar la pregunta de un periodista durante una entrevista en À Punt y su posterior bronca está marcando el inicio de semana. La izquierda ha visto munición en el tenso enganchón protagonizado por el ex jefe del Consell con el director regional de la Cadena Ser en la C. Valenciana, Bernardo Guzmán, y ha salido en tromba a criticar su actitud. Pero no solo eso. La oposición ejercida por PSPV y Compromís ha puesto el foco en el actual líder del PP y president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha quien han exigido que se posicione.

El síndic de los socialistas, José Muñoz, ha "reprobado" la actitud de Camps y su "intento de amordazar a los periodistas que quieren saber la verdad". Pero ha añadido que "el problema no es Camps" sino "el ADN del PP". Asimismo, ha criticado el "silencio clamoroso"de Mazón, que" no dice nada" cuando "tiene la responsabilidad de decidir el futuro de Camps". Cabe recordar que el actual líder del PPCV ha abierto la puerta a su retorno a la primera línea, pero no antes de que la sentencia sea firme.

Desde Compromís, su síndic Joan Baldoví ha lamentado el "espectáculo vergonzoso e impresentable" vivido en la televisión pública, que según él "retrotraen a los tiempos del pasado" en los que un "presidente paranoico decide quién le puede hacer preguntas o no". Después de la reivindicación del PP sobre la figura de Camps, me gustaría saber qué opina de estas actitudes totalitarias que nos retrotraen al peor Canal 9", ha señalado Baldoví.

En plena tramitación de la ley que reforma À Punt, el portavoz de los valencianistas ha indicado que este tipo de comportamientos le "reafirma" en la idea de que "cuando el PP hace una ley, lo que quiere es eso, decidir quién va a las tertulias. Es muy importante saber qué opina Mazón de lo que ha hecho Camps". "Camps representa la peor época de corrupción del PP, era el responsable político de muchos condenados por esas tramas que vinieron a València a hacer negocio. Camps sigue inhabilitado para hacer política en este país", ha defendido.

