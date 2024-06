Vicent Iborra: «El fútbol es una de las mejores banderas para hablar de Europa»

El futbolista Vicent Iborra (Moncada, 1988) ha mirado a Europa desde dos extremos: el Reino Unido del Brexit (Leicester) y la Grecia (Olympiacos) que trata de reconciliarse con la UE tras los dures ajustes de la pasada crisis. El canterano del Levante acaba de convertirse en el valenciano con más títulos europeos de clubs. Esta conversación se produce horas antes de la final de la Conference League, celebrada el pasado miércoles y que ganó su equipo. «Es un privilegio el formar parte o escribir la historia de ese club. Un país con la riqueza cultural que tiene Grecia, una referencia en cuanto a la civilización, que hayan pasado tantos años y no haya conseguido un título europeo, es difícil de explicar», reflexionaba.

Alguien dijo que nada ha contribuido más a construir Europa que el Erasmus, Ryanair y la Champions.

Totalmente. Jugando contra rivales de otros países, teniendo que viajar o incluso jugando para un club extranjero que tienes que viajar, que vivir la experiencia, que empaparte de multiculturas, de diferente tipo de gente, de personalidades, de costumbres… Creo que que el fútbol es una de las mejores banderas para poder hablar de ello.

Estuvo en Reino Unido (Leicester), justo los años del Brexit; ahora en Grecia (Olympiacos), un país que fue intervenido y ha conocido la peor parte de la UE. ¿Ha vivido cierto sentimiento antieuropeo?

No he notado ningún sentimiento de ese tipo. Cada país tiene sus cosas a mejorar, como todos, pero de ahí a pensar que no se mejora por ser europeos, no: no lo percibo así. En España tenemos cosas que mejorar, pero no pienso que sea por formar parte de la UE, ni ni mucho menos. Al revés, creo que tenemos cosas que mejorar desde el desde el ámbito humano; de quienes nos gobiernan, más allá de quien sea.

Usted formó parte de la plantilla que jugó por primera vez en Europa con el Levante. Europa como símbolo de aspiración, de sueño de prosperidad. ¿Siempre lo has visto así?

Te esfuerzas en tu país para luego participar en Europa. Te da prestigio, te da recursos para tratar de mejorar, para tratar de crecer. Al final la sensación es que en competición europea se junta el mayor nivel. En cuanto a países, la Unión Europea debe ser la misma referencia para un país. Hacer las cosas bien en el ámbito nacional para tratar de prosperar.

¿Y cómo debería mejorar Europa para ayudar?

Creo que falta lo mismo que que a nivel nacional: ser un poco más empáticos, mirar más por el otro que por nosotros mismos, tratar de unificar un tipo de normas por el bien común y no por por intereses. Es lo que da la sensación que ocurre: cualquier norma, cualquier regla que se constituye es por intereses políticos. Algunos países están de acuerdo, otros no; unos están en favor de un país, otros están en favor de otro. Y no, no creo que haya un bien común. Creo que a nivel nacional ocurre lo mismo. Todos son intereses y que no somos empáticos con el otro.