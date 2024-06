"Para nuestros hijos el colegio es vida y ahora les dejan sin nada"

«Nadie se plantea que, cuando un niño finaliza la etapa de primaria no tenga plaza en un instituto. En ningún instituto. Eso es impensable. Sin embargo, eso es lo que le pasa a nuestros hijos e hijas. Ahora se acaba su etapa en el Colegio de Educación Especial y no hay ninguna plaza disponible. Ni en centros de día, ni ocupacionales. Tampoco en residencias. Está todo completo y pueden pasar años esperando plaza porque la rotación en los centros es mínima. Para nuestros hijos el colegio es vida. Es rutina necesaria, es cambiar de ambiente, es salir de casa. No darles eso, negarles un centro al que tiene derecho e impedir también que se queden un año más en el colegio, es tremendo para ellos y para las familias». Así resumen las familias afectadas un fin de curso en Educación Especial empañado por la incertidumbre de un septiembre donde la rutina escolar se transformará en un encierro, obligado, en casa.

Y es que no hay plazas públicas para las personas con diversidad funcional que finalizan el colegio de Educación Especial. La Conselleria de Servicios Sociales lo sabe y así se lo reconoce a las familias. El acceso a estas plazas pasa por el fallecimiento de la persona que las ocupa o porque la familia lo «saque» del centro por un cambio de comunidad autónoma o un motivo similar. Y cada año, más de un centenar de jóvenes cumplen 21 años y abandonan el colegio de Educación Especial para pasar al olvido esperando la plaza que solicitaron sus familias para ellos.

Con este panorama, las familias se pusieron en pie de guerra hace un año de la mano de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de los Centros de Educación Especial y denunciaron que en 5 años, unos 700 jóvenes se verían afectados por esta situación. Recogieron y presentaron firmas ante la Conselleria de Educación. Protestaron y, finalmente, consiguieron una resolución (que data del 6 de julio de 2023) firmada por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en la que se permite ampliar un año más la educación especial con un programa «de autonomía personal en la vida diaria». Pero esa resolución también es de la etapa final del Botànic y cuando se publica en el DOGV el gobierno ya había cambiado y PP y Vox tomaban las riendas.

Seis años de espera para diseñar un plan que ya no existe «y ahora vuelta a empezar» La Generalitat Valenciana era y es consciente de que la red pública para las personas con diversidad funcional hace aguas. Sin embargo, el Botànic tardó 6 años en anunciar su primer plan de infraestructuras de servicios sociales, que contemplaba 247 actuaciones entre 2021 y 2025 y preveía crear 6.600 plazas públicas, generar 3.500 empleos directos y garantizar el acceso equitativo de la ciudadanía a estos recursos. Se denominó Plan Convivint y con el cambio de Gobierno se quedó en la nada y pasó a ser pasado y olvido. Sin embargo, dejaron una «solución provisional» para el problema que hoy, de nuevo, denuncian las familias. ¿Y el nuevo Gobierno? Fuentes de la Conselleria se Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguran que lo primero pasa, de nuevo, por estudiar las necesidades actuales. Eso implica, una vez más, tiempo. Y las familias aseguran que eso es, precisamente, lo que no tienen. «Este no es un problema de hoy. Esto viene de largo y al final a nadie le importa. Pero ahora vuelven a empezar de cero. Una plaza privada vale muchísimo dinero que la mayoría de familias no podemos asumir. Y tener al crío en casa es demoledor. Para ellos y para las familias», denuncian.

Desde la Conselleria de Educación guardan silencio sobre si van a activar o no el programa. Las familias no quieren personalizar sus casos, porque, al final «es un problema que saben que existe y que no solucionan». Sin embargo, los datos demuestran que los jóvenes pueden pasar años encerrados en casa. «Mi hijo ocupa los puestos 9 y 13 de dos centros ocupacionales donde solicitamos plazas. Eso significa que pasarán años sin tener plaza y la Conselleria de Servicios Sociales lo sabe. Por eso, nos deriva a Educación Inclusiva que es el único organismo que nos puede dar un año más de tiempo », explica una de las madre afectadas.