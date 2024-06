Mazón pisa el acelerador en la recta final de campaña

Semana frenética para Carlos Mazón. El president se va a volcar en la recta final de la campaña de las elecciones europeas, lo que le obliga a compatibilizar su cargo institucional con el de líder del PP valenciano durante este último tramo antes de las elecciones comunitarias del próximo domingo. Para llegar a todo, Mazón tiene previsto concentrar sus actos relativos a la Generalitat durante las mañanas y dedicar las tardes a las labores orgánicas, en las que se seguirá volcando en llamar al voto para el PP con el agua como gran eje de su discurso y la ministra Teresa Ribera, responsable del Gobierno en materia hídrica y a la sazón candidata del PSOE al Europarlamento, como antagonista. President de día, barón por la tarde.

Sirva este lunes como ejemplo. Una visita oficial al puerto de Torrevieja a las 9:30 horas y el resto del día, libre. Libre como president, que no como presidente del PPCV. Al finalizar, Mazón se ha quitado la americana y la corbata y ha activado el modo electoral para asistir al primer acto de campaña del día. Para optimizar recursos, este ha tenido lugar a escasos 12 kilómetros y 20 minutos en coche del puerto de Torrevieja. Y para reforzar el mensaje fuerza de los populares valencianos ante el 9J, ha versado sobre agua. Mazón ha cerrado el día junto al vicesecretario general de política autonómica del PP, Elías Bendodo, y el presidente provincial del PP Alicante Toni Pérez, en Elda.

Según explican tanto desde Presidencia como desde el PPCV, estas jornadas partidas de Mazón serán la tónica durante los cuatro días que quedan de campaña. Habrá días más institucionales y días más de campaña, pero siempre combinando cargos, detallan las fuentes. Así, tanto hoy como mañana se espera una menor carga de agenda pública como president y algo más de espacio para actos electorales, mientras el jueves sucede al revés y los compromisos institucionales se comerán buena parte de su día. Así, este martes Mazón tiene dos actos institucionales matutinos y tres de campaña, ya por la tarde, en Tavernes de la Valldigna y La Nucía, donde hace doblete.

El viernes será el plato fuerte, con la visita del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, a València para cerrar la campaña. Será un cierre con todas las letras, ya que a diferencia de otras ocasiones como el 23J el líder del PP no acudirá a otros territorios posteriormente. La cita será a las 19.00 horas en el Parque de Cabecera de València. Junto a Feijóo y Mazón estarán la cabeza de lista de los populares, Dolors Montserrat; el número cuatro de la candidatura, el valenciano Esteban González Pons; la alcaldesa de València, María José Catalá; y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Contra las "salvajadas" del Gobierno con el agua

Para seguir atacando al Gobierno de Sánchez y Ribera con el agua, Mazón se ha desplazado este lunes a los terrenos sobre los que el Ejecutivo central quiere levantar un parque solar con el que abastecer la ampliación de la desaladora de Torrevieja. Allí ha mantenido un encuentro con regantes afectados por esta iniciativa, la cual ha calificado de "salvajada masiva renovable".

"El Gobierno de Sánchez acaba con los trasvases y apuesta por la desalación masiva, que trae consigo un incremento muy importante de uso de energía eléctrica y, por tanto, de la implantación de nuevas infraestructuras que destruyen nuestros cultivos", ha advertido.

El líder del PP en la C. Valenciana ha defendido que su partido está "a favor de las energías renovables, pero de las salvajadas, no". En concreto, se ha mostrado preocupado por el "riesgo" para los cítricos de la zona que conllevaría la ampliación de la infraestructura hídrica. "No queremos poner en riesgo los cítricos de esta comarca porque nos estaríamos cargando nuestra agricultura. Solo por la obsesión en la desalación que tienen algunos estamos poniendo en peligro nuestros campos, nuestras cosechas y un pulmón de oxígeno que además de riqueza es sostenibilidad", ha sostenido.

"Como nos ha quitado el trasvase Tajo-Segura, el agua para regar los campos tiene que salir de la desalación y quieren que el agua que se va al mar se recupere de manera masiva con la desalación y esa operación requiere también de energía de manera masiva. Estamos a favor de las renovables desde el sentido común con criterio, no con esta megaplanta que va a destruir dos millones de metros cuadros de limoneros y de naranjos", ha aseverado.

En este contexto, ha avanzado que el PPCV va a poner en marcha "todos los mecanismos políticos, institucionales e incluso jurídicos para que este proyecto no prospere".

Suscríbete para seguir leyendo