Morten P. Meldal: "Votar a negacionistas del cambio climático es no tomarte en serio la vida de tus hijos"

Sus avances en la química del click y las reacciones biortoganales han introducido a la química en la era del funcionalismo. ¿Qué clase de oportunidades nos abre?

Con la química del click podemos generar reacciones químicas que nos permiten unir moléculas con diferentes funcionalidades. Por tanto, nos facilita la creación de arquitecturas moleculares que pueden encontrar una célula, ingresar en ella e interactuar con las proteínas que hay en su interior. Esta es la primera vez que esto realmente ha sido posible, el contar con este tipo de funcionalidad y también al mismo tiempo aprovechar esa capacidad para diseñar moléculas que se dirijan a este tipo de objetivos intracelulares con el fin de crear moléculas funcionales nosotros mismos. No se trata pues de tomar moléculas biológicas funcionales, sino de diseñar moléculas en el ordenador que hagan el mismo trabajo.

En el Centro de Biología Química Evolutiva de la Universidad de Copenhague que usted dirige, lidera un proyecto europeo en el que utilizan moléculas catalíticas, unas enzimas diseñadas artificialmente con el fin de tratar el Alzhéimer. La comunidad científica destaca que sus avances en este campo son significativos.

Trabajamos en la producción de enzimas artificiales desde cero, utilizando una combinación de todo tipo de aminoácidos, no sólo los endógenos o los codificados por genes, sino también aminoácidos no naturales que puedan escindir los conglomerado anormales de proteínas compuestos por pequeñas fibrillas entrelazadas dentro de las neuronas afectadas por el Alzhéimer. El problema es que dichos péptidos son muy insolubles. Si pudiéramos fabricar una molécula que facilitara la solubilidad de dichas fibrillas seríamos capaces de eliminare el Alzhéimer por medios naturales en el momento de la fase de sueño REM, lo que creo que podría ser una solución para el Alzhéimer a largo plazo.

En unos días tenemos elecciones europeas, en las que se espera un gran crecimiento de a ultraderecha negacionista del cambio climático. ¿Le preocupa este avance?

Sí, estoy muy preocupado porque con el cambio climático nos enfrentamos a un evento tipo extinción. Vamos a ver cambios muy grandes, aquí en España, por ejemplo, no en el futuro lejano sino en unos años habrá zonas desérticas. Por tanto, cualquiera que vote por partidos que niegan el cambio climático no se está tomando en serio su propia vida ni tampoco la de sus hijos. El cambio climático va en serio y no es sólo una amenaza para la economía, es una amenaza para nuestra propia existencia.

