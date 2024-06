Bernabé afirma que "duele ver" la imagen de los premiados en los Jaume I sin ninguna mujer

Antonio, Francisco, Xavier, Sergio, Luis, Víctor y Jordi. Son los nombres de pila de los ganadores de este año de los Premios Jaume I, los que acompañan a los apellidos Acín, Pérez, Trepat, Vicente-Serrano, Serrano, Armanani y Sunye y entre los que no hay ninguna mujer, algo que no ocurría desde 2013 y que, según ha expresado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, es una fotografía que le "duele" y "cuesta ver en este siglo".

"Espero y quiero pensar que la mayoría de la ciudadanía no se siente representada, sobre todo digo la mayoría porque somos --las mujeres-- el 52% de la población, no se siente representada por una fotografía donde no hay mujeres que representen el talento de esta comunidad", ha indicado la representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana y también responsable de Acción Institucional del PSPV.

Bernabé se ha manifestado así después de que los Premios Jaume I reconociera este martes a Antonio Acín Dal Maschio en la categoría de Investigación Básica; Francisco Pérez García, en Economía; Xavier Trepat Guixer, en Investigación Biomédica; Sergio M. Vicente-Serrano, en Protección del Medio Ambiente; Luis Serrano, en Nuevas Tecnologías, Victor Armanani en Emprendedor y Jordi Sunye en Investigación Clínica y Salud Pública.

Así, frente a un elenco formado exclusivamente por hombres, Bernabé ha afirmado que le "duele" y le "cuesta ver en este siglo y en el año 2024" la fotografía de los premiados en los Jaume I "donde no aparece ninguna mujer, donde la presencia de las mujeres se relega a otro plano". Asimismo, ha recordado que el 25% de las candidaturas a los Jaume I eran de mujeres, mientras que los siete premiados son hombres, un hecho que no ocurría desde 2013.

"A mí me duele ver una foto como la que estamos viendo, y sobre todo me duele que esta comunidad experimente retrocesos en materia de igualdad de una manera cada vez más rápida y cada vez más cruel con las mujeres", ha añadido.