El Consell redobla el pulso contra Ribera por l'Albufera a cuatro días de las europeas e insiste en sus "mentiras" sobre el envío de agua

El Consell ha emitido este miércoles una declaración institucional en defensa de l'Albufera en la que reclama al Gobierno un "compromiso firme" con el parque natural y la transferencia del agua recogida en el plan hidrográfico, redoblando así del choque con el Ejecutivo central y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por los recursos hídricos enviados a l'Albufera a apenas cuatro días de las elecciones europeas.

Así, aprovechando la celebración del día mundial del medio ambiente, el Consell ha trasladado su pleno semanal en el parque natural, tras el que la consellera del ramo, Salomé Pradas, ha leído el texto institucional en el que insiste en que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, a la sazón cabeza de lista del PSOE el 9J, no ha cumplido con la ley y no ha transferido los 20 hectómetros cúbidos de caudal ecológico al lago, diez desde el Xúquer y diez desde el Túria. Un "incumplimiento flagrante" y una "falta de voluntad inequíoca", según considera el gobierno de Carlos Mazón.

En valenciano, Pradas ha destacado el valor ecológico y cultural de l'Albufera, que ha elevado a "seña de identidad" autonómica y ha pedido "evitar" una situación "como la del otoño pasado", cuando los niveles de agua bajaron de forma "alarmante".

En ese sentido, ha asegurado que no ha vuelto a tener noticias del Gobierno tras el requerimiento enviado como aviso de una acción judicial para exigir ese agua que según el Consell sigue sin llegar al lago. "El Gobierno no nos ha contestado porque no puede. Porque ha incumplido. Saben que mienten y como no pueden demostrar la llegada del agua, no contestan", ha mantenido Pradas, que ha asegurado que si pasados dos meses (ya van 15 días) sigue sin haber respuesta, el Consell seguirá adelante e irá a los tribunales.

La consellera ha cargado contra la falta de atención del ministerio de Ribera al parque natural valenciano, que según Pradas "no existe" para el Gobierno central. "No les preocupa nada. No contestan al requerimiento, no contestan a las cartas reclamando el caudal ecológico ni cuando les hemos pedido apoyo para la declaración del parque como reserva natural de la biosfera".

En cambio, ha subrayado, "hay un gobierno regional, el d Carlos Mazón, que sí se preocupa por el lago", según ha dicho, "porque el otoño que viene puede volver a ocurrir" esa situación crítica en cuanto al nivel del agua. "Salvem l'Albufera", ha concluido Pradas, replicando la expresión usada por el president en las Corts cuando hizo pública la denuncia contra el Gobierno por esa falta de agua transferida.