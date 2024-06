El Gobierno ha anticipado 3.600 millones al Consell este año para paliar los problemas de tesorería

A finales de abril, con el periodo medio de pago a proveedores de la Generalitat disparado a 47 días, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, justificó esos atrasos para abonar facturas apuntando al Gobierno central y a la herencia del Botànic. En rueda de prensa tras un pleno del Consell, la máxima responsable de las finanzas en el Ejecutivo de Carlos Mazón aseguró que uno de los motivos de las estrecheces de tesorería era la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación por la renuncia a los presupuestos generales, lo que provoca que se reciban 90 millones de euros menos al mes de los comprometidos por Moncloa. Un argumento que se ha convertido en un mantra de la portavoz del Consell en las últimas semanas.

"No se ha producido por parte del Gobierno la actualización de las entregas a cuenta de 2024, lo que supone ingresar cerca de 90 millones menos al mes, por lo que nos encontramos con dificultades a la hora de proceder a los pagos", dijo para rematar que las "deficiencias de tesorería" son "totalmente achacables al Gobierno de España". Merino llegó a denunciar que se trataba de una "asfixia" intencionada de Moncloa y lamentó la falta de comunicación con la ministra María Jesús Montero, a quien aseguró haber enviando "diversas cartas para hablar de solucionar la injusticia que se viene cometiendo con los valencianos" sin recibir respuesta. "No sé ya qué mecanismo utilizar, el de las cartas no tiene ningún efecto", lamentó la portavoz.

Pues bien, cuando tuvo lugar esa comparecencia de Merino, el Ministerio de Hacienda ya había autorizado dos suculentos adelantos a cuenta de la liquidación del ejercicio 2022 por valor de 1.400 millones de euros para paliar esos problemas de liquidez, los cuales fueron omitidos por la dirigente valenciana pese a que fueron solicitados por la Generalitat. Así consta en la respuesta de la propia conselleria a una solicitud de información registrada por el grupo socialista en las Corts a la que ha tenido acceso este diario.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el 'president', Carlos Mazón, en las Corts en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Entre enero y marzo

La primera transferencia, por un importe de 900 millones de euros, fue autorizada el 25 de enero de 2024. La aceptación del segundo anticipo, por su parte, se notificó al Consell el 4 de marzo. Este dinero, explica el ministerio en su resolución, se adelanta a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente a 2022, la cual se abona en julio. Esa liquidación se ejecuta con dos años de decalaje para ajustar las diferencias entre lo estimado y la necesidad real de financiación, y este ejercicio alcanza los 2.600 millones a favor de la Generalitat. De momento y pese a las acusaciones de "asfixia" al Gobierno, el Consell ya ha ingresado 1.400 millones, más de la mitad.

Los adelantos no son excepcionales, pero requieren de diálogo con el Ministerio de Hacienda, según explican fuentes socialistas conocedoras del proceso durante la época del Botànic, que añaden que Moncloa requiere de una justificación de la autonomía solicitante para conceder ese adelanto.

Otros 2.000 millones de liquidez

No es el único salvavidas financiero que ha recibido la Generalitat del Gobierno en lo que va de 2024. Además de esos 1.400 millones, Moncloa ha puesto a disposición del Consell otros 2.000 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A diferencia de los otros adelantos a cuenta del SFA, estos recursos no se ingresan en tesorería directamente, peroactúan como avales con los que se pueden afrontar pagos de facturas, por ejemplo.

