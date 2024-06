Ribó se "alquila" como actor de teatro

Joan Ribó se ha marcado un Toni Cantó... pero a la inversa. Si el exdiputado de Ciudadanos fue un actor que entró en política (allá por 2011) tras ser elegido diputado de UPyD en el Congreso, el exalcalde de València es un político que tras dejar la primera línea institucional ha decidido probar suerte en el mundo de las artes escénicas, aunque sea por una sola actuación.

El dirigente de Compromís, que dejó su acta en el Ayuntamiento de València en marzo, ha encontrado una nueva vocación encima de los escenarios. Lo ha hecho en las tablas del Teatro Talía, en la calle Caballeros, este martes en el espectáculo de Liz Dust 'Vamos a morir todas' en una intervención muy aplaudida por el público y que Ribó publicitó en sus redes sociales.

Según se puede ver en la publicación de Instagram en el perfil de Ribó, el exalcalde de València aparece sobre el escenario en el momento en el que Liz Dust asegura que se escaparía con él en un Valenbisi mientras se muestran fotografías del exportavoz de Compromís en el fondo de la pantalla del teatro. "Eres el único hombre con el que tendría un compromís", añadía Liz Dust.

Es en ese momento en el que aparece Ribó. "No, no", señala. Su participación ha sido, según ha explicado, un "alquiler" de un día del todo completo en el que su intervención ha estado acompañada de probar un plato con los ojos vendados y varios diálogos con la protagonista. Tablas se nota que no le faltan para hacerle la competencia a Cantó esta vez no solo en las urnas sino también sobre los escenarios.