La falta de médicos en verano pone en riesgo la apertura de 54 centros auxiliares y el remplazo de personal en 70 hospitales y ambulatorios

La falta de médicos en verano afectará a 124 centros sanitarios de la Comunitat Valenciana. Así lo detalló este miércoles la conselleria de Sanidad, tras el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordaron las carencias de personal para sustituir las vacaciones de los sanitarios durante el verano. En concreto, el déficit de cerca de 1.200 médicos podría impedir la apertura de 54 centros auxiliares y causar problemas de personal en hasta 70 centros de salud y hospitales.

Tanto el Ministerio como las autonomías eran conscientes de las dificultades para reemplazar a los médicos este verano; una situación agravada, este año, por la imposibilidad de poder contratar a los residentes recién formados, que finalizarán su periodo formativo en septiembre, cuatro meses después de lo habitual por culpa de la pandemia. En el caso de la Comunitat Valenciana, son 606 residentes con los que no se podrá contar, a los que se suman las 666 vacantes que ya hay en la sanidad valenciana. Pero, quince días antes de iniciarse el periodo estival -la Generalitat Valenciana inició su plan especial del año 2023 el 15 de junio-, siguen debatiendo sobre el asunto. Como pasó con el plan antitabaco, la sustitución de médicos en verano se ha convertido en un asunto político. Lo señaló ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, al afirmar que al CISNS "se viene a trabajar" y no a "hacer política". Se refirió a que el Ministerio pidió conocer el plan de cada autonomía 48 horas antes y solo unas pocas -como Euskadi, Aragón y Andalucía- lo hicieron. No ha trascendido que la Comunitat Valenciana lo hiciera y tampoco lo quisieron confirmas ayer fuentes de la conselleria.

Las diferencias entre el Consell y el Ministerio

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, advirtió ayer que el "déficit de médicos" pone en riesgo la apertura de los 54 centros y la cobertura de personal de otros 70 por la "inacción del Ministerio de Sanidad". Es cierto que la ministra García podría haber adelantado el fin de la formación de los residentes a junio, pero hace meses que aseguró que no "pondría en riesgo su formación" por las necesidades del sistema. Tras la reunión de ayer, y las exigencias de las autonomías, buscarán fórmulas para que puedan desempeñar funciones autónomas, aunque tutorizados. Y, también, es cierto que el Ministerio de Ciencia tiene en su mano la posibilidad de habilitar a los médicos extra comunitarios para poder contratarlos en la sanidad pública, como han reclamado el conseller y el president Carlos Mazón. Tampoco se ha hecho.

A pesar de las exigencias de Gómez y otros consejeros de exigir medidas "coordinadas" por parte del Ministerio, la elaboración del plan de medidas extraordinarias de verano es responsabilidad de cada comunidad autónoma y el Ejecutivo ha mostrado pocos indicios de que fuera a habilitar antes de tiempo a los MIR o a los extra comunitarios. Desde la conselleria, explicaban ayer que siguen trabajando en solucionar esta "situación extrema" y "minimizar, en la medida de lo posible, la grave crisis de personal" y prestar, "como mínimo, la misma asistencia que el año pasado". Se muestran reticentes a anunciar las medidas, pero a la vez tienen agendadas reuniones para explicarlo hoy y mañana en la mayoría de departamentos de salud. El año pasado, se destinaron 72,2 millones para contratar a 7.582 profesionales de todas las categorías y se permitió contratar a médicos sin especialidad para Atención Primaria.

Opciones para el periodo estival

Tras la reunión de ayer, el Ministerio de Sanidad estudiará las funciones que pueden desempeñar los MIR de cuarto año que finalizan en septiembre. Según Gómez, "la insistencia de los consejeros forzó a la ministra a aceptar" este asunto. En este sentido, los residentes podrían realizar funciones fuera de la unidad docente o desplazarse a hospitales que carecen de determinados servicios, siempre "con el acuerdo de las comisiones", explicó Gómez, quien relató que son medidas propuestas desde febrero. Y añadió: "Respetan absolutamente la normativa, así como la voluntariedad, capacitación y tutorización de los residentes de cuarto año".

Las medidas incluidas en los planes dados a conocer por otras autonomías consisten, principalmente, en incentivos para las plazas de difícil cobertura, la contratación de MIR de último año que sí que pueden tener autonomía o ajustar horarios en algunos centros de salud por la escasez de personal.

Suscríbete para seguir leyendo