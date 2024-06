El Síndic investiga a Educación por permitir a los colegios dar un punto para "discriminar alumnos" en la admisión

El Síndic de Greuges investiga a la Conselleria de Educación por permitir que algunos colegios usen su punto extra en la admisión escolar (que desempatará más del 60 % de los casos) para "discriminar alumnos". El organismo independiente admitió a trámite la queja presentada por la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya que denuncia "las diferentes discriminaciones que permite la Conselleria de Educación con el nuevo decreto de admisión que dota de un punto la circunstancia específica en la baremación de la solicitud de plaza". Algunos de estos requisitos discriminan directamente a migrantes y parados, tal como publicó Levante-EMV.

No se trata de todos los centros, ni mucho menos. Como explican las Ampa, "aunque centenares de centros educativos han decidido no dar un punto por circunstancias específicas, otros, tomando cómo referencia el documento enviado por Conselleria, han ido más allá y han decidido favorecer situaciones familiares que no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdad a las familias".

Tras estudiar el listado de las circunstancias específicas centro a centro que se exponen de manera pública en la web de Conselleria de Educación, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya advirtió a la Dirección General de Centros Docentes -sin obtener respuesta- y al Síndic de Greuges que el punto extra determinado por centros "incurre en discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, reivindican.

Primer día sin móviles en institutos y colegios / Germán Caballero

Piden que se rectifique

La organización de AMPA, además, solicitó a Conselleria de Educación que supervise y rectifique las circunstancias específicas discriminatorias a través de sus mecanismos. Este punto puede suponer tener o no plaza escolar en el colegio o IES escogido por las familias en un proceso de concurrencia competitiva por puntos como es la admisión. De hecho, expertos investigadores del mapa escolar de València señalan que con el modelo anterior el 60 % de las solicitudes empataran, y con este es previsible que sean muchas más debido al distrito único.

La admisión escolar funciona por un sistema de puntos entre los que cuenta la renta, tener un hermano en el centro o la proximidad. Hasta ahora las familias se veían limitadas a elegir los centros de su barrio, pero la actual conselleria ha eliminado las barreras geográficas con la implantación del distrito único, que permite elegir cualquier colegio de València u otra ciudad, pese a que varios estudios de la OCDE o la UV advierten de que este modelo aumenta la brecha entre el alumnado rico y pobre, además de la segregación escolar.

Niñas y niños jugando juntos en el patio coeducativo del CEIP Princesa de Asturias de Elx. / Antonio Amorós

Una de las medidas más polémicas es que los centros tienen derecho a dar un punto en la admisión en base a criterios objetivos. Conselleria dio 22 criterios a elegir, aunque podían incorporar algunos nuevos si tenían el visto bueno de Educación. Había dos opciones, o dar 4 requisitos y otorgar el punto a las familias que cumplieran uno -que es lo que ha hecho la mayoría- o dar solo un requisito. En total hay 55 centros que han puesto como único requisito que los padres trabajen.

Algunos ejemplos de circunstancia específica discriminatoria dotada de 1 punto para las Ampa son los siguientes:

Discriminación por religión

''Alumnado participante en alguna actividad parroquial o hijo/a de agente de pastoral en activo de la Parroquia Ntra. Sra. del Socorro o de otras parroquias.'', acreditado con Certificado del párroco; ‘'Progenitores trabajadores de un centro educativo que tenga ideario católico”; ''Hijo/a de antiguo alumno/a de un Colegio cuya titularidad corresponda a la Diócesis o a una Congregación Religiosa.'

Alumnado entrando a clase en el CEIP Les Arts de València. / Francisco Calabuig

Discriminación por razón de nacimiento.

“Condición de antigua alumna o alumno del propio interesado, de alguno de sus padres, madres o tutores legales o alguno de los hermanos o hermanas u otros niños, niñas o adolescentes integrantes de la familia de acogida o guardadora con fines de adopción, de la persona solicitante en el centro para el que pide plaza”.

“Haber nacido en la Comunidad Valenciana”

Discriminación por condición o circunstancia personal o social.

Tener trabajo ambos progenitores. “Que los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna participante realicen una actividad laboral o profesional remunerada”.

''Estar matriculado o matriculada en el primer ciclo de la Educación Infantil, habiendo asistido dos cursos escolares, en un centro autorizado para impartir estas enseñanzas que sea de la misma titularidad o fundación.''

La trampa de la renta

Estar en paro no es una condición que dé más puntos en la admisión escolar, aunque sí el nivel de renta. Pero esto esconde una trampa: "Las familias con menos ingresos no están obligadas a hacer la declaración de la renta y muchas, sobre todo las menos formadas, no la hacen. El problema es que si no la registran, no computan y no reciben ningún punto por renta en la admisión, pese a ser las que menos ganan", explica Borja de Madaria, sociólogo experto en segregación escolar de la Universitat de València.

Otra vía para tener más puntos en la admisión es ser beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión o el Ingreso Mínimo Vital, ambas ayudas que solo llegan al 12 % de la población vulnerable, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Es decir, que nueve de cada diez familias pobres se quedan fuera, y por tanto, no acumulan esos puntos.

Todo esto forma el cóctel para que muchas familias vulnerables acabaen excluídas de los puntos de la admisión y que, rematando con este punto de algunos centros, se queden fuera del colegio al que se presentan. Durante la etapa del Botànic, con la zonificación escolar, un 60 % de solicitudes empataban, y Madaria estima que con el distrito único los empates serán la gran mayoría.

Los Consejos Escolares que no lo han hecho

Hay centenares de centros que no han votado las sugerencias de Conselleria de Educación y han introducido vivir en el entorno del centro educativo (1 punto). “Felicitamos a los consejos escolares por aplicar criterios lógicos y no segregadores cómo 1 punto por proximidad del domicilio al centro o, directamente, ante las múltiples dudas, no escoger ninguna circunstancia específica que pueda ir en contra de los derechos fundamentales recogidos también en la LOMLOE”, destacó Rubén Pacheco, de la Gonzalo Anaya.